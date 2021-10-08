Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Ali Rahmet Fekeli öldü mü? Kerem Alışık kimdir, Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? sorusu yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla birlikte araştırılmaya başlandı. ATV'nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan son bölüm fragmanıyla birlikte gündeme oturdu. Kerem Alışığın hayat verdiği Fekeli karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Kerem Alışık kimdir, Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?" sorularını araştırmakta. Konu hakkında merak edilen bütün detaylar haberimizde.

FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

Ali Rahmet Fekeli karakteri yayınlanan son bölüm fragmanında cenaze sahnesi yer almakta. Karaktere hayat veren Kerem Alışığın uzun zamandır çekim yapılan Adana ve İstanbul arasında çok fazla yolculuk yaptığı bilinen ünlü oyuncu, yayınlanan yeni bölümle birlikte diziye veda edeceği açıklandı.

Kerem Alışık, diziden ayrılacağı için üzgün olduğunu belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı.

Alışık'ın veda içeren sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde;

"Ah be Ali Rahmet Fekeli ..

Ben sana nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Bu defalık affet beni olur mu..?

Çünkü sana veda etmek bir veda dan daha fazlası ..

Sanki İnsanın çocukluğunun geçtiği evden taşınması…

Hoşçakal Fekeli...

Seninle tanışmam hayatımın en güzel yıllarını yaşamama sebep oldu...

Ama sen iyi bilirsin güzel yıllar çabuk geçer içimiz hep hoşçakal ülkesi...

Nede olsa her ali Ali Rahmet Fekeli'de bir Kerem Alışık, her Kerem Alışık'ta bir Ali Rahmet Fekeli var.

Yarın akşam görüşmek üzere..."

ALİ RAHMET FEKELİ ÖLÜYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla beraber vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir diğeri ise "Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?" sorusu oldu. İşte detaylar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık 5 Haziran 1960, İstanbul doğumludur.

Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhan dayısıdır.Bir süre "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü" futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği "Fırtınalar" dizisiyle oyunculuğa başladı.Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı.Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'de Hakan Altıner'in yöne adlı oyunla adımını attı.2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı "Dansöz" filmi ile yaşadı.2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır.

13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı. Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır. Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl'le evlendi. 1997 yılında boşandı. "Sadri" adında bir oğlu var.

KEREM ALIŞIK HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

2018 – Bir Zamanlar Çukurova - Ali Rahmet Fekeli

2018 – Arif V 216 - Ömer

2017 – Kara Sevda

2015 – Şartlı Tahliye - Raif

2015 – Kara Kutu

2012 – Mevsim Çiçek Açtı

2011 – 72. Koğuş (sinema filmi)

2011 – Kara Murat Moranın Ateşi

2008 – Saddam'ın Askerleri (sinema filmi)

2007 – Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)

2006 – Kördüğüm (TV Dizisi)

2005 – Son Yüzleşme (TV Dizisi)

2005 – Mühim Olan Aşkımız

2005 – Horoz Sedat

2004 – Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)

2004 – Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)

2004 – Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2003 – A.G.A (TV Dizisi)

2003 – Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)

2003 – Günah (TV Dizisi)

2002 – Deliboran Destanı (TV Dizisi)

2001 – Günah (TV Dizisi) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2000 – Yarın Geç Olmayacak

2000 – Kumru

2000 – Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)

2000 – Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)

2000 – Dansöz (sinema filmi)

2000 – Zehirli Çiçek (Dizi)

1999 – Hicran (TVDizisi)

1999 – Şükran Büfe (TV Dizisi)

1998 – Mualla (TV Dizisi)

1997 – Yanlış Saksının Çiçeği

1997 – Oyun Bitti (TV Dizisi)

1997 Ah Nalan Ah

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