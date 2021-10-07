Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 107. yeni bölüm canlı izle! BZÇ yeni bölümde neler olacak?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 7 Ekim Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bu dünyadan bir Ali Rahmet Fekeli geçti..." Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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