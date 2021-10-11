Beyoğlu'nda taksiye çevirdiği otomobille korsan taksicilik yaparken yakalandı

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Hasan YILDIRIM -Özgür EREN BEYOĞLU'nda taksiye benzettiği otomobil ile korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye 2 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil 60 gün trafikten menedildi. Öte yandan Sarıyer'de bir alışveriş merkezi önünde bekleyip yolcu seçen taksiler de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine denetimlerine hız veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Talimhane'de sarı renkli, siyah damalı ve içinde taksimetre olan hususi otomobil ile yolcu taşıyan kişiyi yakaladı. Polis, korsan taksinin içindeki Iraklı müşteri Aqeel Abed F.nin, "Aracın normal taksi olduğunu düşünerek bindiğini, taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğini" söylemesi üzerine otomobil sürücü Murat O.'ya ceza kesildi.

ARACINI TAKSİYE BENZETEREK YOLCU TAŞIDI ; 60 GÜN TRAFİKTEN EDİLDİ

SİVİL TRAFİK EKİPLERİ TEK TEK TESPİT ETTİ

TOPLAM 30 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLDİLER