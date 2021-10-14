Beykoz Belediye Başkanı Aydın'dan İBB Meclisi'nde Beykoz Çayırı açıklaması

AYDIN (İHA) - Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği Beykoz Çayırı ve Millet Bahçesi Projesi'yle ilgili mecliste önemli açıklamalarda bulundu.

Beykoz Çayırı ile ilgili konunun yeniden meclis gündemine gelmesi üzerine, İBB ekim ayı olağan toplantısında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Çayır'da yeşilin artacağını, yeni yapılaşma olmayacağını, yalnızca spor alanları, yürüyüş ve dinlenme alanları yapılacağını söyledi. Başkan Aydın, "Mevcut çayır 38 bin metrekarelik bir alan. Burası aynen kalacak. Hatta çayırın üzerinde bazı olumsuzluklar var onlar da kaldırılacak ve 55 bin metrekarelik yeşil alan olarak düzenlenecek. Toplam yeşil alanınız 38 bin metrekarelik, 93 bin metrekarelik alana çıkmış olacak. Yani 2,5 kat yeşil alan artacak" dedi.

"Yer altı otoparkı yapılmayacak"

Yapılaşma iddialarına da yanıt veren Başkan Murat Aydın, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Çayır'ın altına otopark yapılmayacak. Çayır'a zaten dokunulmayacak, olumsuz bir şey varsa o düzeltilecek. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İktidar grubunu Beykoz Çayırı'na davet etmiştim. Buyurun görelim, olumsuz manzaralardan yüzlercesi çıkacak. Biz buranın Beykoz halkının, Yalıköy Mahallesi'nin Ortaçeşme'nin, Tokatköy'ün, kullanımına açılmasını, İstanbulluların kullanımına açılmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çayır'a kameralar koyduk"

Amaçlarının yeşil alanı artırmak olduğunun vurgulayan Başkan Aydın, "Yeşil alan artırılacak, peki bu alan veto edilerek mi artırılacak? Beraber yapalım ve alkışlayalım, Neye engel oluyoruz. Yeşile nasıl karşı çıkarız?" diye sordu.

Çayır'daki tüm çalışmaların 7/24 canlı yayınlanacağını söyleyen Başkan Aydın, "Buradaki faaliyetler tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan edecek. Birkaç gündür kameraları koyduk. Web sitemizde şu an 2 kamera Çayır ve etrafın sürekli yayınlıyor. Bu kameraların sayısını artıracağız. Bugünkü halini tüm İstanbul görüyor, tüm Türkiye görecek. Orada attığımız bütün adımları, ne yapıyorsak otopark mı yapıyoruz, bina mı yapıyoruz tüm Türkiye'nin gözlerinin önünde cereyan edecek. Geliniz bu olumlu adımda birlikte hareket edelim. Niye karşı çıkıyorsunuz anlayamadım, bana göre yaşananlar akıl tutulması" diye konuştu.

"Beykoz Çayırı'nda nöbete gerek yok"

Başkan Aydın konuşmasının devamında, "Biz oraya güzelleştirmek, spor sahaları, yürüyüş yolları yapmak, 5 bin metrekarelik binalar var onları kaldırmak istiyoruz. Gençlerimiz spor yapıyor soyunma odası lazım, duş lazım. Şu an yok mu, var baraka şeklinde var. Oraları kaldıracağız yeşil alan yapacağız. Yeşil alan 55 bin metrekare artacak. Buradan Beykozlular, İstanbullular yararlanacak. Neye karşı çıkıyoruz, neyi veto ediyoruz? Anlaşılır gibi değil. Beykoz Çayırı'nda nöbet tutmaya gerek yok. Kim Çayır'ın korunmasıyla ilgili nöbet tutmak istiyorsa ben de onlara eşlik edeceğim. Biz zaten kameralar koyduk. 365 gün 24 saat, yapılana kadar, yapıldıktan sonra da, görülecek. Gelin bu karara evet diyelim" şeklinde çağrıda bulundu. - İSTANBUL

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