Belediyemiz Araç Filosuna Kazandırdığımız Araçları Kurban Keserek Hizmete Sunduk

Belediyemiz Araç Filosuna Kazandırdığımız Araçları Kurban Keserek Hizmete SundukKızılcahamam Belediyesi'nin hizmet kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediyemiz garajına yeni eklenen 6 aracımız olan; 2021 Model Hidromek A-8 Yükleyici - Kazıcı2020 Model Ford Transit Kamyonet2020 Model Ford Transit Kamyonet2012 Model Isuzu Sepetli Vinç2008 Model Hyundai Era Binek ve2006 Model Hyundai Admire Binek araçlar için Belediye Hizmet Binamız önünde kurban kesme töreni düzenledik. Törende Belediye Başkanı Süleyman Acar bir konuşma yaptı. Başkan Acar konuşmasında; "Değerli protokol, değerli muhtarlarım, değerli hemşerilerim değerli misafirler hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki buçuk senedir yaptığımız bir çok hizmet var. Hizmetlerimizin kimisi devam ediyor, kimisi de neticelendi. İnşallah kalan iki buçuk senede de daha yapacağımız yatırımlar var. Devam eden yatırımlarımız da neticelenecek. Bizi en çok sevindiren hususlardan birisi de Belediyemizde süregelmiş bir çok sorumluluğun, işin ve sıkıntıların bir bir çözümlendirilmesi. Bu dönem içerisinde bugün hizmete sunduğumuz araçlarımızla beraber 21 yeni araç hizmet filomuza eklendi ve daha önceden mevcutta bulunan 48 araca 21 araç eklenmesi ile 69 araç kapasitesine ulaşıldı. Yapılan işlerin de planladığımız şekilde çok güzel neticelenmesi bizi sevindiriyor. Bunlar da birisi de hepinizin malumu olduğu üzere yakın zamanda açılan Köprülü Kavşağımız. İlk etapta proje fotoğraflarını yayınladığımızda bu şekilde yapılamaz denilen yatırımımız fotoğraflardan da daha güzel bir şekilde gerçekleşti. Devam eden yatırımlarımızdan cephe iyileştirmesinin 1. etabı bitti. 2. Etabı da bitmek üzere. 3. etabı da inşallah yakın zamanda başlar. Cephe iyileştirmesi ve Cumhuriyet Meydanı, Hükümet Konağı Restoresi, Millet Bahçesi ve Eski Jandarma Binası yerine park yapılması ile birlikte birçok yatırım inşallah bitmek üzere. İnşallah onları da aynı köprülü kavşağımızda olduğu gibi ilçemize yakışır şekilde bitireceğiz. Tabi sadece bunların bitmesi değil bittikten sonra da işlevsel olması, sürdürülebilmesi çok önemli. Bunların da bitmeden önce hesabını kitabını yapıyoruz. Elhamdülillah 48 olan araç sayımızı, eklediğimiz araçlarla beraber 69'a çıkardık. Tabi biz bunlara artık mesai arkadaşımız diyoruz. Bu işlerde emeği geçen değerli ilçe kaymakamımıza, belediye meclis üyelerimize, Cumhur İttifakı siyasi parti ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza ve belediye personelimize teşekkür ediyorum. Bu işleri üst üste koyduğumuz zaman 300 milyonu bulan yatırımımızı Kızılcahamam'ımıza kazandırdık. Bunların olması tabii ki tesadüf değil. Bunların gerçekleşmesi hep birlikte hareket edilerek başarılıyor. İnşallah kalan iki buçuk sene içerisinde de 500 milyonluk yatırımı tamamlarız. Bu yatırımları kazandırırken bizi mutlu eden diğer bir husus ise belediyemizi borçlandırmadan bu yatırımları yapıyor olmamız. Her ne kadar birileri tarafından eleştirilse de bu bizim için bir övünç kaynağıdır. Çünkü eğer biz bu yatırımları belediyemizi borçlandırarak yaparsak belediyemiz bütçesi malum. İlçemize getirdiğimiz yatırımlar sayesinde inşallah vatandaşlarımızın refahı daha da artacak. İnşallah bu yatırımlar hem ilçemize gelen turist sayısı, alışveriş sirkülasyonu ve istihdam artacak. " dedi. . Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın konuşmasının ardından kurban kesilerek Kızılcahamam Müftüsü Hasan Limon tarafından dua yaptırıldı ve tören sona erdi.

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