Başkan Kurt Gündoğdulu hemşehrileriyle bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Daha önce 71 Evler ve Emek Mahallelerinde hemşehrileriyle buluşan Başkan Kurt'un son adresi Gündoğdu Mahallesi oldu. Odunpazarı Belediyesi'nin hayata geçirdiği son halk merkezlerinden olan Gündoğdu Halk Merkezi'nde hemşehrileriyle buluşan Başkan Kurt'a CHP İl Başkanı Recep Taşel, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Sevgi Doğan eşlik etti. Hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kurt, bu istek ve talepleri ilgili müdürlere iletti.

BAŞKAN KURT ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNE KULAK VERDİ

Buluşma sırasında Başkan Kurt'un yanına gelen çocuklar, Başkan Kurt'tan yeni açılacak olan Gündoğdu Halk Merkezi'nde gitar atölyesi açılmasını istedi. İlgili müdürlerine çocukların talebini ileten Başkan Kurt, çocuklara gitar atölyesinin açılma sözünü verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Kurt, en çok kitap okuyana bilgisayar hediye edeceğini söyledi.

GÜNDOĞDU MAHALLESİNDEKİ İMAR SORUNU

Buluşmada yaptığı konuşmada Gündoğdu Mahallesi'nin İmar sorununa da değinen Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediye Başkanı seçilmeden önce, 2012 yılında Gündoğdu Mahallesi'nin yarısı afet riskli alan ilan edildi. İmar, planlama ve kentleşme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti. Ne yazık ki bu süreçte, Gündoğdu sakinlerinin hiçbirisi bu duruma itiraz etmedi. 'Burası afet riskli alan olmaz, kendi imarımızı kendimiz yapalım' demedi. Sadece bir kişi, arsası için dava açtı, açtığı davayı da kazandı, ama mahallenin genelini ilgilendiren bir

dava olmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 yılından bugüne, sizin sorunlarınızla ilgilenmedi. Bu durumu tersine çevirmek için, Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra toplantılar yaptık, fakat bu konuda destek göremedik. O dönemin muhtarı ve ileri gelenleri bize iş yaptırmamak üzere çalıştılar. 'Yetkileri biz alalım, planlamayı biz yapalım' talebimize hep karşı çıktılar." dedi.

"BELEDİYECİLİKTE PARTİCİLİK OLMAZ"

Belediyecilikte particilik yapılamayacağının altını çizen Başkan Kurt, konuşmasına "Belediye başkanı partilidir, fakat hizmet ederken parti ayrımı gözetmez. Bir hizmet yapılırken, bundan herkes yararlanır. Ne yazık ki, AKP'liler belediyecililiği bize yaptırmamak üzere hareket ettiler. Bu sebepten dolayı da Gündoğdu Mahallesi'nde yaşanan imar sorunu düzelmedi" sözleriyle devam etti.

"ESKİ GİRİŞ KAVŞAĞININ DÜZENLENMESİ GEREKLİ"

Gündoğdu Mahallesi'nde uzun yıllardan beri ulaşım sıkıntısı yaşandığını kaydeden Başkan Kurt, mahallelinin Gökmeydan Pazarı'na gitmek için Alpu Kavşağı'ndan dolanması gerektiğini ifade etti. Bu sorunun eski giriş kavşağı düzenlenerek çözülebileceğine işaret eden Başkan Kurt, bunun yerine Karayolları Genel Müdürlüğü'nün mahallenin arka tarafına, mahallelinin kullanma şansının olmadığı bir alt geçit yaptığını söyledi. Başkan Kurt, bu durumun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizdi.

"HALK MERKEZLERİMİZİN KAPILARI VATANDAŞLARA HER ZAMAN AÇIK"

Yeni açılacak olan Gündoğdu Halk Merkezi'nin kadınların, gençlerin ve çocukların uğrak yeri olması temennisini dile getiren Başkan Kurt, "Burada birbirinizle tanışın. Mahallenin dertlerini birlikte değerlendirin. Eğlenelim, sosyalleşelim. Bu halk merkezinin görevi budur, sizin için açılmıştır. Halk merkezlerimizin kapıları vatandaşlara her zaman açık. Her türlü konuda, halk merkezlerimizde çalışan arkadaşlarımızdan yardım ve destek isteyebilirsiniz" dedi. Belediye binasına gelmeden, belediye ile ilgili işlemleri halk merkezlerinden halledebileceklerini söyleyen Başkan Kurt, "Burada her türlü sorununuzu çözmeye hazır bir ekip var" diye konuştu.

"ZAMANI GELİNCE MEMLEKETLERİNE DÖNECEKLERİNİ BİLSİNLER"

Odunpazarı Belediyesi'nin, kendi kendine yönetilebilen, ekonomik güçte kendi kendine

yetebilen büyük bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlere devam etti: "Belediye olarak, yapamayacağız iş yok, yeter ki birlikte olalım, sorunları birlikte çözmeye çalışalım. Aşağı yukarı 12 bin nüfusunuz var. Bu nüfusun dörtte biri kadar mülteci var. Bu Türkiye'nin sıkıntısı ama Gündoğdu Mahallesi'nin de sıkıntısı haline gelemeye başladı. Bu sorunu birlikte çözelim. Bu gelenleri suçlamayın, gelenlerin bir kabahati yok, biri kovmuş, biri kabul etmiş. Mültecilere iyi davranın, ama onlar da geldikleri yerde misafir olduklarını bilsinler. Zamanı gelince memleketlerine döneceklerini bilsinler."

HALKÇI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT

Buluşmada konuşma yapanlardan biri de CHP İl Başkanı Recep Taşel oldu. Odunpazarı Belediyesi'nin halkçı bir belediye, Başkan Kazım Kurt'un da halkçı belediye başkanı olduğunu söyleyen Taşel, bunun kanıtının da halk buluşmalarında ortaya çıkan tablo olduğunu vurguladı.

Başkan Kurt ve Taşel, buluşmanın ardından Gündoğdu Halk Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından da mahalledeki kahvehanelere giden Başkan Kurt ve Taşel, burada vatandaşlarla sohbet etti. Kahvehanedeki vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kurt, bu istek ve talepleri ilgili müdürlere iletti.

