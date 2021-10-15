Başkan Gürkan,Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gürkan,Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Gürkan,Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

O, BİZ İNANANLARA BİRLİK VE BERABERLİĞİ, YARDIMLAŞMAYI VE DAYANIŞMAYI ÖĞÜTLEDİMevlid Kandili ve Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Peygamber Efendimiz Hz.

MALATYA (Habermetre) - O, BİZ İNANANLARA BİRLİK VE BERABERLİĞİ, YARDIMLAŞMAYI VE DAYANIŞMAYI ÖĞÜTLEDİ

Mevlid Kandili ve Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlid-i Nebi'nin tüm İslam aleminin ve insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını temenni eden Başkan Gürkan, "Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha da pekişmesine, güçlenmesine vesile olacak en müstesna gecelerdendir" dedi.

Başkan Gürkan, mesajında şunları dile getirdi:

"Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S. A. V) dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır.

Sevgili Peygamberimiz bize yaradılış gayemizin Allah'a samimi birer kul olarak yaşamak olduğunu ve dosdoğru istikameti öğretti. O, ümmetine hakikatleri öğreten bir öğretmendi. O, şefkat abidesi bir baba, sevgi ve muhabbet dolu bir eş, ümmetine adalet ve hakkaniyetle hükmeden cesur bir liderdi. O, bize rehber oldu, iki cihan kurtuluşuna giden yolu açtı ve bu yolda yürüyebilmek için biz inananlara kardeşliği, birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütledi.

Öte yandan Mevlid Kandili ve idrak edeceğimiz Mevlid-i Nebevi Haftasının bu yılki temasının da 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olması, özellikle yaşadığımız bu zorlu süreçte çok anlamlı ve önemlidir. Yaşanan deprem, sel ve yangın afetleri sırasında milletimizin kenetlenerek, kendisi de belki zor durumda olmasına rağmen daha zor durumdaki kardeşlerine yardım etmek için gösterdikleri tevazu takdire şayandır.

Ahlakıyla, hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, bütün insanlığa kucak açan Hz. Peygamberimizin öğütlerine uymaya ve onun yolundan gitmeye bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Mevlid Kandilinin, Malatya'mıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan dilerim. "

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Mahmut Özer
Magazin Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Lewis Hamilton Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Gürkan,Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:24:51. #1.12#