BAŞKAN GÜRKAN,İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN 2021-2022 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI - Haberler
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BAŞKAN GÜRKAN,İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN 2021-2022 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

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BAŞKAN GÜRKAN,İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN 2021-2022 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

YEREL YÖNETİMLER OLARAK ÜNİVERSİTEMİZLE YAKIN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

YEREL YÖNETİMLER OLARAK ÜNİVERSİTEMİZLE YAKIN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 2021-2022 Akademik Yılı açılışında, müzik dinletisinin ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay açılış konuşmalarını yaptı. İnönü Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Kızılay'ın ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada üniversitenin önemli bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Başkan Gürkan, "Öğrenciler üniversitede gelecek ve istikbal anlamında kendi istikballeri, ailelerinin istikballeri ve memleketin istikbali anlamında eğitim formasyonunda üniversiteler yer alıyor. Malatya'nın tarihine baktığımızda her şey aslına rücu eder anlayışı içerisinde tarihe baktığımızda iki üniversitemiz vardı. O dönemki adıyla Sahabeyi Kübra ve Sahabeyi Şura medreseleri. Bu medreseler o dönemin üniversiteleriydi. Sadrettin Koneviler, İbni Arabiler, Mevlana Celaleddin Rumiler, o dönemde müderrislik yaptılar. O üniversitelerin en önemli öğrencilerinden biri de Selçuklu hükümdarı Alaettin Keykubat'tır ve daha niceleri. Şehrimizin geçmişinin böyle olduğunu bilince özellikle 2004 yılında belediye başkanlığı yaptığımız dönemde Malatya'ya ikinci bir üniversitenin yapılması fikrini kamuoyuyla paylaşmanın yetmeyeceği, kampüslerin ve yüksekokulların olması gerektiğini yine İnönü Üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yaptık. Bugünde iki Cumhurbaşkanımızın adı iki üniversitemizde oldu.

Yerel yönetimler olarak bizler üniversitelerimizle birlikte çalışıyoruz. Üniversitelerimizin gelişmesi, değişim anlamında yenilenmesi şehrimiz açısından da çok önemlidir. Şehrimizde ne kadar üniversite öğrencisi olursa ne kadar akademik başarı olursa biz memnun oluruz. Üniversitemizin araştırma hastanesi Türkiye'nin önde gelen hastanelerinden biri. Biz istiyoruz ki dünyanın da önünde gitsin. Dünya üniversiteleriyle yarışacak bir performansa erişmesini temenni ediyoruz. Bu anlamda yerel yönetimler olarak üniversitemiz ve rektörümüzle yakın çalışma içerisindeyiz. Üniversitemizle Arslantepe'nin UNESCO listesine alınmasında yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bununla ilgili bir kitapçık hazırladık. Baskıya hazırladık ve vatandaşlarımızın okuması noktasında hazırlanıyor. Diğer taraftan Malatya'mızın kültür ve turizm şehri olması noktasına üniversitemizle kültür ve turizm rotaları belirledik. Ortak çalışma neticesinde 5 kültür rotası 3'de bölgesel rota olmak üzere 8 kültür rotası oluşturduk. Üniversitemiz bir taraftan kendi akademik çalışmalarını ve öğrencileri geleceğe hazırlarken topluma açık üniversite olması hüviyeti içerisinde de şehrimizin sıkıntılarının giderilmesi noktasında da çözüm ve fikir üretme noktasında gayret gösteriyorlar. Meydan, peyzaj ve cephe giydirmeleri noktasında ayrıca şehrin kentsel yenilenmesi ve sokak sağlıklaştırması konusunda da ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı daha da ileriye götürmemiz lazım. 2021-2022 akademik eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, akademisyenlerimize, Malatya'mıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İnönü Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış töreni Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın açılış dersi ile sona erdi.

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Haber: BAŞKAN GÜRKAN,İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN 2021-2022 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI - Haberler
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