Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları başladı

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 2. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları'na ev sahipliği yapıyor. 3 gün sürecek "Mysia ve Çevre Kültürleri" programında 13 farklı oturumda; şehirde devam eden çalışma ve araştırmaların daha ileriye götürülmesine, Balıkesir'in arkeoloji alanında daha fazla gelişmesine katkı sağlanacak.

Balıkesir Kent Konseyi, 7-8-9 Ekim günleri arasında Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları'na ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 2021 "Mysia ve Çevre Kültürleri" programında; bölgede gerçekleştirilen kazılar, kazılardan çıkan bulgular ve bu bulguların kente ve gündelik yaşama kazandırılmasıyla kentin kültürüne ve turizmine olan katkıları gibi birçok konu uzmanları tarafından ele alınıyor. 3 gün boyunca alanında uzman akademisyenler ve arkeologların katılımıyla 13 farklı oturumun yapılacağı Arkeoloji Buluşmaları; şehirde devam eden çalışma ve araştırmaların daha ileriye götürülmesine, Balıkesir'in arkeoloji alanında daha fazla gelişmesine katkı sağlayacak. Güre'de gerçekleştirilen Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları'nın ilk gününde açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Arkeoloji Buluşmaları'ndan çıkacak olan sonuçların, şehir hafızası için çok kıymetli olduğunu söyledi.

"ŞEHRİN POTANSİYELİNE ODAKLANIYORUZ"

Balıkesir Kent Konseyi'nin, şehir potansiyellerine odaklanmaya çalıştığını belirten Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı "20 ilçede 12 ilçe Kent Konseyi'nin aktif ve doğrudan katılımı; STK'lar, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile tavsiye niteliğinde katkı sağlamak adına bir danışma organı şeklinde şehirde yerini almaya çalışıyor. Bunu da tamamıyla gönüllülük duruşuyla yapıyor. Uzlaşmacı bir dil ve 'şehrime ne katabilirim' anlayışıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor. Balıkesir Kent Konseyi, hem potansiyeline hem de ihtiyaç alanlarına farklı bir bilinç geliştirmek adına tavsiye niteliğinde alanlar açıyor. Hocalarımız ve kazı alan başkanlarımızla görüşmelerimizin ardından bu başlığı çalışmak amacıyla şehrin kamuoyuna sunduk. " dedi.

KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLDİ

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Arkeoloji Buluşmaları'ndan çok kıymetli yol haritaları ve öğrenimler çıktığını dile getiren Mürsel Sabancı "Hem şehrin hafızasına kitaplar ve makaleler kattık hem de önerilerimizi aldık, yolumuza devam ediyoruz. O gün konuştuklarımızdan bu güne geldiğimizde pek çok başlıkta yol aldık. Mevcut kazı alanlarımıza daha fazla sahip çıkmaya çalıştık, yeni kazı alanlarının çalışması için ilgili kurumlarla iş birliğini güçlendirdik. Lojistik desteği daha çok artırma çabası içindeyiz. Henüz yapamadıklarımız da var, ihtiyaçlarımızın farkındayız. Sayın Valim Hasan Şıldak ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Yücel Yılmaz'ın bu alanda gösterdikleri özen takdire şayan. Yolumuzu açıyorlar, öncü oluyorlar ve imkanlar dahilinde de desteklerini her zaman sunuyorlar. Her ikisine de teşekkürü bir borç bilirim. İl Kültür Müdürlüğümüzle de bu konuda iş birliği içerisindeyiz. Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi de ne zaman kapılarını çalsak iş birliğine hazırlar. " dedi.

"DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATMAK İSTİYORUZ"

Arkeoloji Buluşmaları ile yol haritasına ulaşmak istediklerini ifade eden Sabancı "Daha güçlü adımlar atmak istiyoruz. Mevcut kazı alanlarımızın, medeniyetler beşiği olmuş bu bölgemizin olabildiğince herkes tarafından bilinmesi tüm dünyaya tanıtımının kaliteli bir şekilde sunulması bizim için çok kıymetli. Biliyoruz ki Balıkesir'in her köşesi arkeolojik anlamda inanılmaz bir zenginliğe sahip. 2. Arkeoloji Buluşmaları'nın sonuçlarının son derece besleyici olacağına inancım tam. 3. Arkeoloji Buluşmaları'nı da Bandırma, Manyas, Erdek bölgesini kapsayacak şekilde önümüzdeki yıl gerçekleştireceğiz. " diye konuştu.

BİLİMSEL TARTIŞMALAR İÇİN ÖNEMLİ BİR PLATFORM

Balıkesir ve çevresinin coğrafya ile iklime bağlı gelişen çok kültürlü yapısını tarih öncesi dönemlerden ortaçağ ve sonrası dönemlere kadar koruduğu, özellikle konumunun sağladığı bu avantajla farklı inanç ve yaşam biçimlerine ev sahipliği yaptığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü İlkay Karaağaç "Tarihte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemiz ve Balıkesir'imiz, köklü tarihi geçmişiyle çok sayıda turizm ve kültür değerini bünyesinde barındırıyor. İlimizde hepinizin bildiği; Kyzikos, Antandros, Daskyleion, Adramytteion antik kentlerinin yanında pek çok arkeolojik alan bulunmaktadır. Tarihe ışık tutan bu önemli değerlerimize destek olmak adına Sayın Valimizin öncülüğünde bu yıl kazılarımıza 1 milyon 786 bin TL'lik sponsorluk ile katkı sağlanmış ve çalışmalar hız kazanmıştır. Arkeoloji Buluşmaları, bölgenin tanıtılması ve farkındalık yaratmak, çalışmaların bilimsel olarak tartışılması adına önemli bir platform sağlamaktadır. Buluşmaların devamını diliyorum. " dedi.

"KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK"

Yapılan işin, iğneyle toprak kazmak olduğunun dile getiren Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit "Yeraltındaki kültürel varlıklarımızı gün yüzüne çıkarmak, onu kültür dünyamızın huzuruna sunmak, bulunduğu bölgedeki toplumun turizmin faydasına sunmak ve bölge halkının da bu değerlerine sahip çıkması adına yapılan bir çalışmadır. Ayrıca bu çalışmamız bilimsel bir nitelikte olup bunun da başarılı geçeceği kanaatindeyim. " dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturum; Arkeolog Prof. Dr. Orhan Bingöl, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Mortan'ın; Balıkesir ve çevresinin arkeolojik değerlerinin kentin kültürüne ve turizmine kazandırılması ve kente sağlayacağı katkılar üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi.

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