Bakanımız Derya Yanık, Gaziantep'te Yetim Konutları'nın Kura Törenine Katıldı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile yaptıkları konutlardan 100'ünün eşi vefat etmiş, öksüz ve yetim yardımı alan haneler için ayrıldığını belirterek, "Konut projesiyle öksüz ve yetim kardeşlerimize aile ortamından kopmadan, sosyal çevrelerinden uzaklaşmadan esasında tam tabiriyle hayatlarının doğal akışını bozmadan bir imkan sunmuş olacağız" dedi.

Bakanımız Derya Yanık, bir dizi program için gittiği Gaziantep'te Oğuzeli Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Yamaçtepe Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Oğuzeli Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde engellilerden oluşan mehteran takımının karşıladığı Yanık, burada kalan engellilerle sohbet ederek, kurum hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Yamaçtepe Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakanımız Derya Yanık, burada yaptığı konuşmada engellilerden bahsederken verilebilecek en iyi örneklerden birinin Aşık Veysel olduğunu, Veysel'in 7 yaşında gözlerini kaybetmesine rağmen hayatı irfan gözüyle gördüğünü belirtti.

Aşık Veysel'in irfan bakış açısı, herkese örnek olmalı

Aşık Veysel'in irfan bakış açısının herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Hepimize, görmediğimizi gösteren birisi. 'Sen balsın da ben çeç miyim? ' ifadesi aslında insana bakışımızla, medeniyetimizin insana bakışıyla alakalı. Her şeyi tek bir cümlede adeta bir öz halinde veren ifade. Biz Müslümanlar insanı eşref-i mahlükat olarak kabul ediyoruz. Eşref-i mahlükatın kendi içinde engeli olabilir. Görmeyebilir, duymayabilir. Her birisinin bizim için imtihan, lütuf olduğunu biliriz, inanırız. Bizim engellilikle yahut hayatın başka alanlarındaki zorluklarla alakalı bakışımız budur. 20 senedir bu bakışla, anlayışla hareketten yola çıkarak insana hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnsana hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunun farkında olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bütün insanımızı, 84 milyonu, engelli-engelsiz, yoksul-fakir her birimizin ortaya çıkan sosyal refaha aynı ölçüde ortak paydaş olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mekanizmanın neresini işgal ediyorsak vatandaşın hizmetine, menfaatine, geleceğine yönelik her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz. "

Gaziantep'e, 7 milyar liranın üzerinde sosyal yardım gerçekleştirdik

Yanık, ziyaretlerin ardından Akkent Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Şahinbey Belediyesi ile ortak yapılan Yetim Konutları'nın kura çekim törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, özgün ve kıymetli bir proje vesilesiyle kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahinbey Belediyesi ile ortak yürüttükleri proje kapsamında konutların bir kısmını ailelere teslim edecekleri için heyecanlı olduğunu ifade eden Yanık, temel politikalarının aile odaklı hizmet modelleri geliştirmek olduğunu, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için her daim sahada olduklarını, ülke genelindeki 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından 10'unun Gaziantep'te olduğunu aktardı.

Bakanımız Derya Yanık, Gaziantep'te 2021'de 262 bin 225 haneye ulaşarak 1 milyar 270 bin liranın üzerinde yardım yaptıklarını, 2003-2021 yılları arasında da kentte 7 milyar liranın üzerinde sosyal yardım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yaptığımız konutlardan 100'ünü eşi vefat etmiş, öksüz ve yetim yardımı alan haneler için ayırdık

Gaziantep'in kendileri için her zaman gözbebeği şehirlerden biri olduğuna dikkati çeken Yanık, şunları söyledi:

"Sanayi, insan kaynağı, demografik yapısıyla, bölgedeki stratejik yapı itibarıyla ülkenin tamamını etkileyen konuma sahip. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelerin uygun barınma koşullarında yaşamasına yönelik ev yapımı veya ev onarım çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Barınma yardımları kapsamında bakanlığımız ve TOKİ 2009 yılında imzalanan protokolle sosyal konut projelerini de uyguluyoruz. Bugün onlardan birisi sebebiyle buradayız. Şahinbey Belediyesi ile yaptığımız konutlardan 100'ünü eşi vefat etmiş, öksüz ve yetim yardımı alan haneler için ayırdık. İnşallah dağıtacağımız konutların bütün ailelere, çocuklara hayırlı, huzurlu yuva olmasını temenni ediyorum. Valiliğimiz, belediyemiz projenin her aşamasında olan birçok kurumun özverili çalışmasıyla bu projemiz tamamlanmıştır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım. Bizler 'birlikten kuvvet doğar', dayanışmanın gücüne inanan bir kültürün bağlılarıyız. Birlik, beraberlik olduğunda ortaya tek tek yapamayacağınız kadar büyük sonuçlar çıkıyor, büyük katma değer çıkıyor. 'Bir elin nesi var iki elin sesi var' sözünün kurumsal örneğini gerçekleştirmiş olduk. "

Ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için aynı hassasiyeti gözettiklerinin altını çizen Yanık, "Mümkün olduğunca aile çevresinden koparmadan, akrabalarının yanında, yakınında hayata devam edebilmelerini sağlayacak imkanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu modellere rağmen ihtiyaç sahibi çocuklar için kurum bakımı gerekiyorsa elbette o çözümü de hayata geçiriyoruz. Konut projesiyle de öksüz ve yetim kardeşlerimize aile ortamından kopmadan, sosyal çevrelerinden uzaklaşmadan esasında tam tabiriyle hayatlarının doğal akışını bozmadan bir imkan sunmuş olacağız. Evlerinin anahtarını alacak ailelere huzur içinde bir ömür diliyorum. " diye konuştu.

Bakanımız Derya Yanık, daha sonra AK Parti Teşkilat Akademisi'nde ders verdi.

