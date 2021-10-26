Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2 ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak. Gerekli tüm kaynakları, bugün itibarıyla okullarımıza aktarmış bulunuyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin tanıtımı Ankara'da Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı törenle gerçekleşti.

Bakan Ersoy da okullarda, kütüphanelerin oluşması adına ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, "Çocuklarımızı kitapla buluşturmak, zamanlarını kütüphanelerde daha nitelikli ve verimli geçirmelerini sağlamak, sanatla, edebiyatla, düşünceyle temaslarını sağlamak bizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. Her alanda kendini yetiştirmiş okuyan, anlayan, sorgulayan, dünyada olup bitenden, kendini soyutlamayan, yaşadığı çağa değerler üreten, nesiller yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.