Bakan Kurum: Yeşil dönüşüme liderlik eden bir ülke olmak istiyoruz

İZMİR (DHA) - İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çalışmaları nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 749 deprem konutunun kasım ayı içerisinde teslim edileceğini açıkladı. Kurum, "Hiçbir kaliteden eksik kalmayacak şekilde çevreye saygılı, iklim dostu bir proje yürütmeye gayret ediyoruz. Ülke olarak yeşil dönüşüme maruz kalan değil; etki eden, liderlik eden, yöneten bir ülke olmak istiyoruz" dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin yıl dönümüne sayılı günler kala, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi temasta bulunmak için kente geldi. Bakan Kurum'a İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından deprem döneminde ve sonrasında gösterdiği gayret nedeniyle fahri doktora ünvanı verildi.

Kurum'un deprem sonrası gösterdiği çalışmalara da dikkati çeken Prof. Dr. Köse, yaraların sarılması için büyük özveri gösterdiğini belirterek, "Çabalar sayesinde geçen 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde önemli mesafe kat edilmiş, hiç kimsenin mağdur olmaması için deprem konutları bildiğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla teslim edilecek aşamaya getirilmiştir" diye konuştu.