Bakan Koca karamsar tabloyu paylaştı, Mehmet Ceyhan nedenini: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor

Türkiye'de dün koronavirüs verilerine göre, 33 bin 860 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, veriler ışığında yaptığı uyarıda "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var" ifadelerini kullandı. Koca, "Mavi Samsun: 'Her 4 kişiden 3'ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık!' Mavi il sayımız 28'e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli" dedi.

"AŞILARIMIZI NE KADAR ERKEN TAMAMLARSAK O KADAR LEHİMİZE OLUR"

Bakan Koca, yeni paylaşımında ise Mardin'de kritik eşiğin geçildiğini duyurarak "İkinci doz aşı oranında yüzde 55'in üzerindeyiz. Turuncu kategorisinde yerimizi almışken, aşı konusunu aramızda konuşalım. Cevabını merak ettiğimiz soru varsa sağlık görevlilerimize soralım. Aşılarımızı ne kadar erken tamamlarsak o kadar lehimize olur" mesajını paylaştı.

MEHMET CEYHAN: HER GÜN 200-300 BİN İKİ DOZ AŞILI KİŞİ BAĞIŞIKLIĞINI KAYBEDİYOR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu grafiğin tam anlaşılmadığını gördüm. Basitçe; her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor (bu sayı 2 doz Biontech olanlar 6 ayını doldurunca daha çok artacak), oysa biz günde bundan daha az kişiye 2. ve 3. doz aşı yapabiliyoruz" dedi.

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