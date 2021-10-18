BAKAN GÜL: PERSONELİMİZİN HAK ETTİĞİ TÜM KAZANIMLARININ TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

KAYSERİ (Habermetre) - PERSONELİMİZİN HAK ETTİĞİ TÜM KAZANIMLARININ TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliye personelinin adli süreçlerdeki önemini anlatarak, "Adalet hizmetlerini veren personelimizin hak ettiği tüm kazanımlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. " dedi.

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Kayseri'de bulunan Adalet Bakanı Gül, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Bakan Gül, belediye binasında Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından açılan ve içerisinde halı, çini, tablo ve el dokumaları olan sergiyi de gezdi. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Valilik binasına yürüyerek geçen Bakan Gül, yol üzerindeki esnafla da bir araya geldi. Bir esnafın, hayatını kaybeden anneannesi ve babası için dağıttığı lokmalardan ikram edilen Gül, vefat eden kişilere Allah'tan rahmet diledi. Gül esnaf ziyaretinin ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Gül'e, ihracat ve kent ekonomisi hakkında Vali Günaydın bilgi verdi.

ADLİYE PERSONELİYLE ÖĞLE YEMEĞİ YEDİ

Adalet Bakanı Gül, valiliği ziyaretinin ardından Kayseri Adliyesi'ne geçti. Burada Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile bir süre sohbet eden Bakan Gül, daha sonra adliye personeliyle bir araya geldi. Adliye yemekhanesinde çalışanlarla birlikte öğle yemeğini yiyip sohbet eden Bakan Gül, adliye çalışanları, emektarları ve cefakarlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Adliyenin yükünü taşıyan personelin çok değerli olduğunu belirten Gül, "Hakim savcının, kararlarda imzası var ama o kararların arkasında mübaşirinden zabıt katibine, önbürodaki çalışan arkadaşımızdan yazı işleri müdürüne kadar herkesin alın teri, emeği, fedakarlığı, özverisi var. Çünkü hakimin de savcının da son tahlilde eli kolu sizlersiniz. Mahkeme bir bütün olarak faaliyetleri icra etmekte. Bu faaliyet icrasında personeliyle çalışanıyla yargı mensubu hep birlikte uyum içerisinde çalışınca adalet gerçekten tecelli ediyor. " dedi.

ADLİYE KAPISINDAN KİM GİRERSE GİRSİN ANNEMİZ, BABANIZ, AMCANIZ, GELMİŞ GİBİ MUAMELE ETMENİZİ BEKLİYORUZ

"Adliyenin kapısı adaletin kapısı" diyen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Bu kapıdan kim girerse girsin, o kapıdan giren sizin annemiz, babanız, amcanız, abiniz gelmiş gibi muamele etmenizi bekliyoruz. Bu konuda gayretli olduğunuzu biliyoruz. Bir an bile olsa asla bu konuda bir ihmale düşmeyelim. Siz bir adliyeye, bir kamu binasına girdiğinizde nasıl bir muamele görmek istiyorsanız gelen avukata, vatandaşa o şekilde muamele etmek adliyenin, adaletin çıtasını daha da yükseltir. Bu konuda sizlere güveniyoruz. "

TÜM SORUNLARINIZI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Adalet Bakanı Gül, personelin özlük haklarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını, büyük fedakarlıklarla çalışan adliye personelinin çalışmalarının parayla ölçülemeyeceğini belirtti. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesine yönelik adımın toplu sözleşmede atıldığını anımsatan Gül, "Biz her alanda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu konuda sizin tüm sorunlarınızı yakından takip ediyoruz. Özlük haklar dahil vatandaşlarımıza adalet hizmetlerini veren personelimizin hak ettiği tüm kazanımları alması için bakanlık olarak her türlü temaslarımızı, takibimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ CENNET YİĞİT'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Gül, adliyedeki temaslarının ardından ziyaret ettiği yeni seçilen Kayseri Barosu yönetimini tebrik etti. Daha sonra Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne geçen Gül, personelle bir araya geldi. Bakan Gül, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Ankara'da görevliyken şehit düşen 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi. Anı defterini imzalayan Bakan Gül, "Cennete doğduğu gün ismiyle müsemma olan şehidimiz, ruhun şad olsun" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Adalet Bakanı Gül, ziyaretleri kapsamında ayrıca Bünyan Belediyesi, Bünyan Adliyesi ve Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünü ziyaret etti. Bakan Gül Kayseri Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memurları ve personelle bir araya geldi.

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