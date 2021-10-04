Gazi Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, " Türkiye'de 200 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleşiyor. Türkiye'de kriz bekleyenler, 'battı batacak' diyenler hayal kırıklığı yaşıyor. Yaptıkları her tahmin yanlış çıkıyor. Çünkü esas problemin esas sorunun çözülmeye başlandığını göremiyorlar. Türkiye ihracata dayalı büyüme sürecine girmiştir" dedi.

Gazi Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni rektörlük binasında yer alan Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Bilgin, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ekonomisi pandemi şartlarına rağmen, bu sene önce birinci çeyrekte yüzde 7.2 ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü. Bunlar çok önemli göstergeler. Geçtiğimiz yıl Türkiye pandemiye rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesiydi. Tüm bunlar Türkiye'nin bir sanayileşme sürecinde ilerlediğinin göstergesidir. Çünkü bu bahsettiğim büyümeyi taşıyan sektörler, endüstri sektörüdür, imalat sanayidir. Türkiye'nin büyümesini motive eden bir başka dinamik ise dış ticaret, yani ihracattır. Türkiye'de 200 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleşiyor. Türkiye'de kriz bekleyenler, 'battı batacak' diyenler hayal kırıklığı yaşıyor. Yaptıkları her tahmin yanlış çıkıyor. Çünkü esas problemin esas sorunun çözülmeye başlandığını göremiyorlar. Türkiye ihracata dayalı büyüme sürecine girmiştir. Herkes arzulasa da, ABD'nin dolar üzerinden bir saldırısı oldu 2 sene önce ve hala etkileri devam ediyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye ayakta duruyor. Niye? Çünkü Türkiye üretiyor. Çünkü Türk işçisi, Türk emeği üretiyor. Türkiye'nin en önemli kaynağı insan gücü. Çok şükür Türkiye insan gücünü zenginleştirerek ilerliyor" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE, BAĞIMSIZLIK YOLUNDA İLERİ ADIMLAR ATIYOR"

Türkiye'nin bağımsızlık yolunda emin adımlar ile ilerlediğine vurgu yapan Bakan Bilgin, "Türkiye son zamanlarda bağımsızlığını daha ileriye taşıyacak adımlar atmıştır. Batı sistemiyle kurduğumuz ilişkiler; NATO karargahı ile askeri anlamda başlayan. Batı merkezli politikalar ile Türkiye bağımlı hale geldikçe kalkınamıyordu. Belki de son 50 yıldaki bütün çabalarımızın engellenmesi, Türkiye'nin istediği gibi ilerleyememesinin asıl sebebi oydu. Ama şimdi Türkiye, bağımsızlık yolunda ileri adımlar atıyor. NATO ile çıkarlarımız eşdeğerde ise birlikte hareket ediyoruz. ABD ile eşit ilişkiler içerisindeysek onlarla bir arada oluyoruz ya da diğer Batı ülkeleri ile. Değilse onlardan yolumuzu ayırıyoruz. Türkiye bağımsızlık yolunda ilerliyor. Elbette bağımsızlık yolunda ilerlemek Gazi Paşa'nın Milli Mücadele ile başlattığı bir çizgidir. Ama onu daha ileriye taşımak bizlerin görevidir" dedi.

REKTÖR PROF. DR. YILDIZ: "BUGÜN 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIMIZA YÜZ YÜZE EĞİTİM MODELİYLE BAŞLIYORUZ"

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıl önce başlayan Covid-19 küresel salgınının etkisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ettiğini anımsatan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere; devletimizin tüm birimleri bu salgınla mücadeleye aralıksız olarak devam etmekte, önleyici her türlü tedbirle birlikte, gündelik yaşamın sürdürülmesine çalışılmaktadır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve tüm Akademik Birimlerimizle birlikte; Milli Eğitim Bakanlığın, Sağlık Bakanlığının, YÖK Başkanlığının belirlediği rehberler ve ilkelerle, üniversitemize bağlı Tıp Fakültemiz bünyesindeki Covid-19 Pandemisi Danışma Kurulunun hazırladığı uygulama esasları çerçevesinde, tüm kampüslerimizde, eğitim-öğretim ortamlarımızda, ortak kullanım alanlarımızda gerekli tedbirleri alarak bugün 2021-2022 eğitim-öğretim yılımıza yüz yüze eğitim modeliyle başlıyoruz. Huzurlarınızda, öncelikle tüm öğrencilerimizden, akademisyenlerimizden, idari personellerimizden istirhamım, salgının önleyici tedbirleri kapsamında devletimizin aldığı tedbir ve uygulamalara riayet etmeleridir" ifadelerini kullandı.

"YARINDAN İTİBAREN, MERKEZ KAMPÜS A KAPISININ SOL YANINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KURULAN AŞI BİRİMİNDE COVİD-19 AŞILARINIZI OLABİLİRSİNİZ"

Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamanın önemli bir yerde olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Yıldız, "5 Ekim Salı gününden itibaren, Covid-19 aşısını hiç yaptırmayan veya en az 1 doz yaptırıp kalan doz aşılarını tamamlamak isteyen öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve tüm çalışanlarımız isterlerse üniversitemiz Merkez Kampüs A kapısının sol yanında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Aşı Biriminde aşılarını yaptırabilirler. A kapısında bulunan görevli arkadaşlarımız, ilgili birime yönlendirmek için yardımcı olacaklardır. Üniversitemiz hastanesinin aşı birimlerinde de isteyen tüm öğrencilerimiz ve mensuplarımız aşılarını rahatlıkla yaptırabileceklerdir" diye konuştu.

"AKADEMİK BİRİMLERİMİZİN KURULLARINDA ALDIĞI ORTAK KARARLARLA DERSLERİMİZİN YÜZDE 40'INA KADARININ ÇEVRİM İÇİ OLARAK YAPILACAĞINI DA BELİRTMEK İSTİYORUM"

Gazi Üniversitesi'nde yeni akademik yılın yüz yüze başladığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde, YÖK Başkanlığının belirlediği uygulamalar çerçevesinde, akademik birimlerimizin kurullarında aldığı ortak kararlarla derslerimizin yüzde 40'ına kadarının çevrim içi olarak yapılacağını da belirtmek istiyorum. İnşallah temennimiz, Küresel Salgın'ın en kısa sürede sona ermesi ve tüm akademik faaliyetlerimizin, korku, endişe olmadan; birlik, beraberlik, arkadaşlık ortamında, özlediğimiz o eski günlerdeki haline dönmesidir" açıklamasında bulundu.

(Utku Şimşek - Nurullah Geylani/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri