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"Bahçem Nefesim" dediler, bahçeye hayat verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'te "Bahçem Nefesim" projesi kapsamında yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te "Bahçem Nefesim" projesi kapsamında yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Bahçem Nefesim" projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonuç verirken, okul duvarları adeta rengarenk oldu. Projeye Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi destek verirken, merkezin Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferda Tankuş ve kursiyerleri kaymakamlık oluruyla iki gün boyunca kurslarını Dodurga İlkokulu'nun bahçesine taşıdılar. Okul duvarlarını birbirtinden güzel resimlere boyayan Tankuş ve kursiyerlerin sanat eserleri büyük beğeni topladı.

Yerinde incelediler

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, yapılan çalışmalar yerinde incelediler. Okul bahçelerinin güzelleştirilmesi için "Bahçem nefesim" projesi çerçevesinde yapılan bu güzel çalışmadan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okullara her türlü desteği veren Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'ya ve Dodurga halkına, sürecin sağlıklı yürümesinde her türlü desteği veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam'a, okul bahçesini güzelleştirmek için uzun süredir çalışmalar yürüten Okul Müdürü Gökhan Güneş'e, kursiyerleriyle günlerdir okul bahçesinde çalışmalar yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferda Tankuş ve kursiyerlere teşekkür etti. - BİLECİK

Bahçem Nefesim dediler, bahçeye hayat verdiler

Bahçem Nefesim dediler, bahçeye hayat verdiler

Bahçem Nefesim dediler, bahçeye hayat verdiler

Bahçem Nefesim dediler, bahçeye hayat verdiler

Bahçem Nefesim dediler, bahçeye hayat verdiler

Bahçem Nefesim dediler, bahçeye hayat verdiler

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