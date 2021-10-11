BAĞCILAR BİLGİ EVLERİ, KONYA BİLİM FESTİVALİ'NDE - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAĞCILAR BİLGİ EVLERİ, KONYA BİLİM FESTİVALİ'NDE

Habermetre - Haberler | Toplum
BAĞCILAR BİLGİ EVLERİ, KONYA BİLİM FESTİVALİ'NDE

BAĞCILAR BİLGİ EVLERİ, KONYA BİLİM FESTİVALİ'NDEBağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, bilim dünyasının kalbinin attığı 8. Konya Bilim Festivali'nde hünerlerini sergiledi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - BAĞCILAR BİLGİ EVLERİ, KONYA BİLİM FESTİVALİ'NDE

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, bilim dünyasının kalbinin attığı 8. Konya Bilim Festivali'nde hünerlerini sergiledi. Siyasetçi ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu ziyaretçi grupları, Bağcılarlı öğrencilerin çalışmalarını beğendiklerini söyleyip onları tebrik etti.

Konya Bilim Festivali, "Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır? " temasıyla bu yıl 8'inci kez kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı festivalde bilimle büyüyen Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri de iki stant açtı. Birbirinden farklı çok sayıda yarışma, tasarım ve bilimsel etkinliğin yer aldığı festivalde Bilgi Evleri çocukları da güneş enerjisi ile dönen Mevlana, renkli mum yapımı, gece lambası yapımı, şekilli ve renkli sabun yapımı gibi sunumlarda bulunuyor. Kursiyerler, öğrencilerle beraber yaptıkları materyalleri onlara hediye ediyorlar.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ziyaret etti

Yoğun ilgi gören festivalde siyaset ve yöneticiler de Bağcılar Belediyesi stantlarına konuk oldu. Stantları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Çalışmaları beğenen İleri ve Altay, öğrencileri tebrik edip başarılar diledi.

Bilim meşalesini çok ileriye taşıyacaklar

Araştırmacı bireylerin yetişmesine destek olmak için öğrencilere ortam sağladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "17 Bilgi Evimizde öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına göre eğitim alıyorlar. Bilim sevdalısı çocuklarımız da festivallerde hem kendilerini geliştiriyor hem de öğrendiklerini akranlarıyla paylaşıyorlar. Bilim meşalesini çok ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.

7 Ekim günü başlayan festival, 10 Ekim günü sona erdi.

Oluşturulma Tarihi : 11. 10. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Altınbaş Üniversitesi'nde Yeni Sezonun İlk Dersi İbrahim... Bağcılar Belediyesi 2022 Mali Bütçesi Kabul Edildi Bağcılar Belediyesi, Mükemmellik Yolculuğunda İyi Niyet... Sabah Sporu Komşunu Al Spora Gel Bağcılar Belediyesi'ne 'Yerelde Vizyon Proje Ödülü' Bağcılarlı Engelliler, Amazon'da Mağaza Açıyor Bağcılarlı Engelliler Bütün Madalyaları Topladı Din Görevlileri Onuruna Yemek Verildi İBB, Bağcılar'da Öğrenci Yurdu İnşaatını Çürümeye Terk Etti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muhammet Emin Akbaşoğlu İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Kubilay Aka
Spor Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Akif Ersoy Emine Erdoğan Hakan Binbaşgil Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAĞCILAR BİLGİ EVLERİ, KONYA BİLİM FESTİVALİ'NDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:31:16. #1.13#