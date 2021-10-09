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Aziziye'de din görevlileri buluşması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aziziye'de din görevlileri buluşması

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki din görevlileriyle onurlarına verdiği yemekte bir araya geldi.

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki din görevlileriyle onurlarına verdiği yemekte bir araya geldi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla organize edilen etkinliğe ev sahipliği yapan Başkan Orhan, özel konuklarını Ilıca Termal Otel'de ağırladı.

Aziziye Belediyesi'nin, İlçe Müftülüğü ve Erzurum Din Görevlileri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiği buluşmaya, Kaymakam Abdulkadir Çelik, İl Müftü Yardımcısı Cahit Küçükyıldız, İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Emrullah Kaçar'ın yanı sıra diğer ilçe müftüleri ile Aziziye'de görevli imam hatip ve müezzinler katıldı.

Aziziye Müftüsü Ebubekir Bayrak'ın Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından misafirlerini selamlayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, camilerin ruhlar için şifa, gönüller için de deva kaynağı olduğunun altını çizdi.

Camiler Ümmetin Güvenli Yuvasıdır

Konuşmasında, camilerin İslam medeniyetinin bir yansıması olduğunu vurgulayan Başkan Orhan, "İslam beldeleri camiler etrafında hayat bulur, müminler de işte bu kutlu mekanlarda buluşur, bir araya gelir. Dolayısıyla camilerimiz şehirlerimizin ruhudur, mahallelerimizin ve köylerimizin kalbidir, ümmetin en güvenli yuvasıdır" diye konuştu.

Din görevlilerinin ise, ezanla başlayıp sala ile sona eren bir hayatın en fedakar hizmet erleri olduğunu dile getiren Başkan Orhan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın işte bu sebeple çok özel bir zaman dilimi olduğunu kaydetti. Başkan Orhan, konuşmasını "Yüce Allah, bizleri camisiz, camilerimizi cemaatsiz ve minarelerimizi de ezansız

bırakmasın!" niyazıyla tamamladı.

Orhan'dan Çok Özel Hediye

Erzurum'da yürüttüğü örnek çalışmalarla dikkat çeken Din Görevlileri Derneği Başkanı Emrullah Kaçar da, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a bu özel organizasyona ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Din görevlilerinin onuruna düzenlenen akşam yemeğinin ardından Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 2021'in aynı zamanda 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olduğunu hatırlatarak, konuklarına ahşap üzerinde İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu özel kabıyla Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. - ERZURUM

Aziziye'de din görevlileri buluşması

Aziziye'de din görevlileri buluşması

Aziziye'de din görevlileri buluşması

Aziziye'de din görevlileri buluşması

Aziziye'de din görevlileri buluşması

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