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Araban Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkan Doğru, muhtarların taleplerini dinledi

AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Araban Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkan Doğru, muhtarların taleplerini dinledi

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, muhtarlarla bir araya geldi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Sevgili, Araban Sosyal Hizmet Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen programda, muhtarlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhtarlarla her ay bir araya geleceğini kaydeden Sevgili, "Bu toplantıda sizlerin taleplerinizi dinleyip not alacağız. Sizlerden gelen taleplerinize bir ay sonraki toplantımızda cevap vereceğiz. Bu süreç içerisinde taleplerinizin çözümü noktasında girişimlerde bulunup tüm sorunların çözülmesi için Belediye Başkanımız Hasan Doğru ile birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bugün bize bildirdiğiniz taleplerinizin büyük kısmının önümüzdeki ay gerçekleştireceğimiz toplantımızda çözülen sorunların müjdesini vereceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru da Kale ve Yeni Altıntaş mahallelerinde kentsel dönüşüm uygulanması için incelemelerinin sürdüğünü belirterek, "İlçe merkezimizdeki içme suyu, yağmur suyu ve doğalgaz çalışmalarımız devam ederken kırsal mahallelerimizin sokaklarında yürüttüğümüz kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu güne kadar bazı kırsal mahallelerimizin sokaklarında yaklaşık 70 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme işini tamamladık ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." diye konuştu.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, daire amirleri, görevliler ve muhtarlar katıldı.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
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Haber: Araban Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkan Doğru, muhtarların taleplerini dinledi - Haberler
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