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Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Kayseri'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mutlu Ö., anne ve babasını evde alıkoyarak, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2,5 saatte ikna edilen Mutlu Ö., hastanede tedaviye alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - Saat 07.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 7'nci katında meydana gelen olayda Mutlu Ö. henüz bilinmeyen nedenle babası M.Ö. ve annesi F.Ö. ile tartıştı. Evin kapısını kilitleyerek anne ve babasını çıkarmayan Mutlu Ö., ardından oturma odasının penceresine geçip, intihara kalkıştı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis, Mutlu Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. İtfaiye de Mutlu Ö.'nün atlama ihtimaline karşı şişme branda kurdu. Mutlu Ö.'nün ikna olmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Ekipler Mutlu Ö.'yü ikna etmek için uzun uğraşlar verdi.

2,5 SAAT DE İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Mutlu Ö. ikna edildi. Sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Mutlu Ö. ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
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