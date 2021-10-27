Temmer Marble firmasının katkılarıyla Çekyalı heykeltraş Patrik Prosko tarafından hazırlanan "Anamorfoz Atatürk" eseri, 29 Ekim'den itibaren Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek.

Yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan 539 parçanın toplamı olarak ortaya çıkan eser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Atatürk'ün de müzelere özel bir ilgisi olduğuna işaret ederek, "Ülkemizin müzecilik noktasında bugün ulaştığı nokta gayet iyi. Gidecek daha çok yolumuz olabilir ama şu anki durumumuz da gayet iyi. Atatürk, çağdaş bir toplum yaratma çabaları doğrultusunda bu konuya çok önem verdi. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada onun çok büyük bir rolü var." dedi.

"Eserdeki parçaların her biri Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor"

Koç, geçmişi geleceğe aktarmak adına Vehbi Koç Vakfı ve müzeler olarak var gücüyle çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bizim için müzelerimizin en kıymetli köşesi Atatürk bölümüdür." ifadesini kullandı.

Rahmi M. Koç Müzesi'nin "Atatürk Bölümü" hakkında da bilgi veren Ali Koç, "Anamorfoz Atatürk" eserinin müzeye geliş hikayesini anlattı.

Koç, Temmer Marble firmasının katıldıkları fuarlarda sergilemek üzere mermer parçalarından bir Atatürk portresi yapması için Patrik Prosko'yla görüştüklerini, istişare sonucunda da mermer parçaları yerine Atatürk'ün hayatında yer alan objelerden yola çıkarak "Anamorfoz Atatürk" eserinin hazırlandığını aktardı.

Patrik Prosko'nun eseri yapmadan önce Atatürk'ün hayatı üzerine incelemelerde bulunduğunu ve Nutuk'u okuduğunu söyleyen Ali Koç, çeşitli müzelerde yer alan Atatürk köşelerini ziyaret ettiğini de belirtti.

Eserin 3 ayda tamamladığına işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"Eserdeki parçaların her biri Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. Eserin 29 Ekim'de de ziyaretçilerle buluşması bizim çok ayrı bir gurur ve heyecan kaynağı. Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet'i kurarken ülkemizin dünyanın en çağdaş ve en kalkınmış toplumlarından biri olma idealine kenetlenmişlerdi. Aynı değerler etrafında birleştiğinde bir ulusun neleri başarabileceğini cumhuriyetimizle göstermişlerdi."

Eser, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek

Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da "Anamorfoz Atatürk" eserini ilk olarak 26. İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda, ardından da İtalya'da düzenlenen Marmomacc Mermer Fuarı'nda sergilediklerini aktardı.

Çetinkaya, eserin fuarlarda yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, eserin daha fazla kitleye ulaşması adına Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmesinden dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi.

Heykeltraş Patrik Prosko ise projeyi zor kabul ettiğini, siyasi kimlikler üzerine çalışmayı sevmediğini dile getirdi.

Atatürk'ü tanımaya başladıktan, onun ilkelerini okuduktan sonra eseri yapmaya karar verdiğini belirten Prosko, İstanbul'un çeşitli antikacılarından Atatürk'ün hayatına değen objeleri 3 gün boyunca topladığını ifade etti.

Prosko, objelere yeniden form vererek Atatürk'le alakalı bir enstalasyon yaptığını anlatarak, "Objeleri seçerken 5 önemli madde vardı. Öncelikle Atatürk'ün hayatına dokunan şeyler olmalıydı. Keskin bir izlenimi olmasıydı objelerin. Aynı zamanda belirli bir boyutu olmalıydı. " diye konuştu.

Eser, 30 Aralık'a kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nin giriş bölümünde görülebilecek.???????