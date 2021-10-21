Anadolu Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milli Eğitim Bakanı, Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti. Türk eğitimine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Oğuz için Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (AKM) cenaze töreni düzenlendi. Prof. Dr. Oğuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı törene katılanlar eşliğinde AKM'ye getirilirken tören öncesinde Prof. Dr. Orhan Oğuz'un hayatının anlatıldığı kısa bir video gösterimi yapıldı.

Törene merhum Prof. Dr. Orhan Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve ailesi, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eski Anayasa Başkanı Haşim Kılıç, Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Anadolu Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Anadolu Üniversitesi rektör yardımcıları, senato üyeleri, öğretim üyeleri ve çok sayıda akrabası ve öğrencisi katılım gösterdi.

Prof. Dr. Sedefhan Oğuz: "Babam öğrencileri, çalışma arkadaşları tarafından hatırlandığında çok mutlu olurdu"

Törende merhum Prof. Dr. Orhan Oğuz'un ailesi adına kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz bir konuşma gerçekleştirdi. Oğuz konuşmasında şunları söyledi: "Babamın en korktuğu şey unutulmaktı. Dolayısıyla öğrencileri, çalışma arkadaşları tarafından hatırlandığında çok mutlu olurdu. Orhan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk eğitimine ömrünü adamış bütün çalışma hayatı boyunca sadece Anadolu Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'ne değil Türkiye'deki pek çok üniversitenin kuruluşuna öncülük etmiş, gönülden hizmette bulunmuş ve ömrünü vermiştir. Sonuç olarak bu töreni hazırladığı için Anadolu Üniversitesi Rektörü ve tüm üniversite ekibine buraya kadar zahmet eden değerli milletvekillerimize, belediye başkanımıza, hocalarımıza eski ve yeni rektörlerimize öğretim üyelerimize babamın öğrencilerine, akrabalarımıza hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun tüm ailem adına şükranlarımı sunuyorum. "

Rektör Erdal: "Oğuz hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Cenaze töreninde Anadolu Üniversitesi adına duygularını dile getiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, "Oğuz Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir eğitim sistemini, bir üniversiteyi kurmak son derece zor ve bir o kadar da önemlidir. Bugün Anadolu Üniversitesi öğrencilerine sunduğu eğitim olanakları ile Edirne'den Kars'a, New York'tan Dubai'ye kadar dimdik ayaktadır. Bu sistemden yetişmiş, eğitim almış tüm öğrencilerimizi mezun ederken kendisine şükranlarımızı ve minnettarlığımızı iletiyoruz ve kendisini rahmetle anıyoruz. Oğuz Hocamıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta kıymetli ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. " dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükerşen: "Bugün onu doğduğu, büyüdüğü ve hizmet vermek için çok çabaladığı Eskişehir topraklarına bırakacağız"

Prof. Dr. Oğuz'un öğrencileri ve meslektaşları adına konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise, "Bu kürsüde, bu çatının altında konuşmakta en çok zorluk çektiğim bir anı yaşıyorum. Sevgili ve rahmetli hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz'u 1958 yılında tanıdım. Hoca ile ilgili anlatacak o kadar çok anım var ki burada anlatmaya vakit yetmez. Bu anılar belki yazılarak tarihe bırakılacaktır. Bugün onu doğduğu büyüdüğü hizmet vermek için çok çabaladığı Eskişehir topraklarına bırakacağız. Ebedi uykusuna yatacak ve yetiştirdiği akademisyenler zaman zaman onu ziyaret edip belki çiçeklerini değiştirecek bakımını yapacak. Allah rahmet eylesin yattığı yer cennet olsun. Diplomalarının altında imzası olan öğrencilerinin duaları ona fazlasıyla yeter. Acınızı paylaşıyorum. " şeklinde konuştu.

Eskişehir Milletvekili Avcı: "Hocamızın hem üniversitelerimize hem de milli eğitim bakanı olarak eğitim hayatlarımıza yaptığı katkı çok büyük"

Eskişehirliler adına törene katılanlarla duygularını paylaşan Eski Milli Eğitim Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı şunları söyledi: "Biz bugün büyük bir devlet ve siyaset adamını, bir tarihi kaybettik. Rahmetli hocamız; Anadolu Üniversitesi'nin bünyesinden çıkan Osmangazi Üniversitesi'nin, Şeyh Edebali Üniversitesi'nin, Kocatepe Üniversitesi'nin ve Dumlupınar Üniversitesi'nin de kurucusu sayılır. Çünkü bütün bu üniversitelerin bünyesi buradaydı. Dolayısıyla hocamızın hem üniversitelerimize hem de milli eğitim bakanı olarak eğitim hayatlarımıza yaptığı katkı çok büyük. Başta ailesine, talebelerine ve bütün Eskişehirli hemşerilerimize sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. "

Gerçekleştirilen törenin ardından Anadolu Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz ebedi istirahatgatı olan Odunpazarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Orhan Oğuz Kimdir?

Eskişehir'de, 1924 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nda tamamlayan Prof. Dr. Oğuz, daha sonra Fransa'ya gitti. Paris'teki Sorbone Üniversitesi'nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü. Meslek yaşamına, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nda iktisat ve maliye dersleri vererek başladı. 1951-1955 yılları arasında Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nde 4 yıl öğretim üyeliği yapan Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir'den Eskişehir'e gelerek 1958 yılında Anadolu Üniversitesi'nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'ni kurdu. 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığı'ndan ayrıldı. 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Oğuz, Demirel Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Prof. Dr. Orhan Oğuz'un bakanlığı 12 Mart 1971 tarihinde tamamlandı. Bundan sonraki hizmetlerini 1977 yılına kadar parlamentoda sürdüren Oğuz, 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı'na seçildi. 1982 yılında İİTİ Akademisi Marmara Üniversitesi'ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesi'ne dönüştü. Marmara Üniversitesi'nin kurulması görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz'a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı görevinde de bulundu.

Prof. Dr. Oğuz'a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından Legion D'honneur nişanı taltif edildi. İktisadi konularda basılmış birçok kitap ve araştırması bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz, merhume Güler Oğuz ile evli, iki çocuk, iki torun ve bir torun çocuğu sahibiydi. Orhan Oğuz'un Eskişehir'de kendi adında bir Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Bugüne değin sayısız eğitim kurumunu hizmete açan ve binlerce öğrenci yetiştiren Oğuz'un Türk milli eğitimine katkıları kurduğu vakıflar, kurumlar ve yetiştirdiği öğrencileriyle devam edecektir.

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