ANTALYA (Habermetre) - Altın Portakal Festival Günlüğü

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde günün ilk etkinliği Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden "Kafes"in söyleşisi oldu. Söyleşiye yönetmen Cemil Ağacıkoğlu, yapımcı Sezgi Üstün San, oyuncular Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Özay Fecht katıldı.

Cemil Ağacıkoğlu, "Bana çok dokunan, söyleyemediğim ve ifade edemediğim hikayelerin altını çiziyorum filmlerde. Kafes'in bendeki hikayesi ölüm ve yok olma hissi. Kullandığım otelin son durak olması, orada yaşayan insanların 3-4 metrekarelik yerlerde 20 yıl yaşamaları, Hasan karakterinin o otele düşmesi ve aynı kaderi paylaşması… Aralarındaki dayanışmayı anlatmak istedim, " dedi. Tarhan Karagöz, "Hasan itildiği boşluktan son anda zemine parmaklarıyla tutunan bir karakter. Filmin çekildiği mekanlar ve otel çok ilginçti. Oradaki yaşamı gördüğümde çok etkilendim. O gerçekliğin içine kendimi sokmaya çalıştım, " dedi. Murat Kılıç, "Bir oyuncu olarak sizin üzerinize yapışan değil de daha değişik ve derinlemesine gelen roller olduğunda çok lezzetli bir an yaşıyorsunuz. Komediyi çok iyi oynar görüşünün yapışmasındansa böyle değişik karakterleri ortaya çıkarmak bir oyuncu için çok değişik bir tecrübe, " derken Özay Fecht de çok sık gelmediği Türkiye'de böyle bir otelin olduğunu bilmediğini, çok şaşırdığını ve canlandırdığı karakterin kafamızda yarattığımız kalıplardan daha farklı olduğunu söyledi.

"Bağlılık Hasan" filminin söyleşisi ise yönetmen Semih Kaplanoğlu, oyuncular Umut Karadağ, Filiz Bozok, sanat yönetmeni Meral Aktan, sesçisi Seçkin Akyıldız ve yardımcı yapımcı Can Ekber Demir'in katılımıyla yapıldı. Semih Kaplanoğlu, "Benim doğayla, tarımla ve toprakla ilgim neredeyse bütün filmlerimde vardır. Çünkü insan ve doğa ilişkisi en temel ilişki aslında. Bana göre birbirimizin ilişkisinde de temel meselelerden bir tanesi. Bugün yaşadığımız sorunları hepimiz görüyoruz. Bu majör ve genel yaşantı, problemler bizim gündelik hayattaki ilişkilerimizde, sıradan insan hayatında neler yaratıyor? Bütün bu sıradan insan ilişkileri ve küçük hayatlarımıza kozmik alandan bir bakış getirmeye çalışıyorum. Varlığı ve doğayı her türlü ilişkimizde devre dışı bırakırsak çok önemli merkezi kaçırmış oluyoruz. Varlığı belki görmüyor, hissetmiyoruz, belki doğru ilişkilendirmeyi kuramıyoruz. Her şeyin her şeyle ilişkisini görmeye ve anlamaya çalışan bir yönetmenim. Bağlılık kavramının da ortaya çıkışı böyle, birbirimize ve başka şeylere bağlıyız. Bu düşünce ve kavram üstünden üçlemeyi yazmaya başladım, " dedi. Umut Karadağ, "Ben senaryoyu aldığımda 1 ay boyunca günde 8 saat senaryo üzerine çalıştım. Senaryoyla haşır neşir olmaya başladıkça bambaşka pencereler açtı Semih hoca bende. Oyunculuğa ve karakterime çok yönlü ve çok farklı yaklaşım yollarını gösterdi, " dedi. Filiz Bozok, "İlk sinema filmim Bağlılık Hasan. Kendi içinde var olan ama farkında olmadığın yanları keşfetmeni sağlayan bir yönetmen Semih Kaplanoğlu. Dün akşam filmde izlediğim kadından içsel olarak epey uzaklaşmışım, ama izlerken tekrar set günlerine döndüm ve bana ne kadar çok şey kattığını fark ettim. Semih hocayla beraber hem kendimle ilgili hem de sinemaya dair bir keşfe çıkmış oldum. Benim için bir dönüm noktasıdır bu film, " dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Ferit Karahan imzalı "Okul Tıraşı" ve Emre Kayiş'in yönettiği "Anadolu Leoparı" filmleri ekiplerinin katılımıyla Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluştu.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise Paz Fábrega'nın filmi "Aurora" ve Florence Miailhe'in ilk uzun metraj canlandırma filmi "Yolculuk/ The Crossing" Türkiye'de ilk kez Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında gösterildi.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmlerinin gösterimleri dün akşam seyircinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Can Merdan Doğan'ın "Stiletto", Mazlum Demir'in "Agna", Musab Tekin'in "Rewşen", Seyyid Yıldız'ın "Ajotin", Burcu Uğuz'un "Aile Tablosu", Ali Tansu Turhan'ın "İkinci Gece", Volkan Güney Eker'in "Larva", Adar Baran Değer'in "Soğuk", Aziz Alaca'nın "Göl Kenarı", Yasemin Demirci'nin "Gece Kuşağı", Okan Avcı'nın "Kaya", Elif Refiğ'in "Siz Biraz Uzak Kaldınız" filmleri Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında yönetmenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Festivalde Bugün!

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterimi yapılan Ferit Karahan imzalı "Okul Tıraşı" filminin söyleşisi saat 11. 00'da, Emre Kayiş'in yönettiği "Anadolu Leoparı" filminin söyleşisi saat 12. 00'da film ekiplerinin katılımıyla AKM'nin yanında bulunan Balerin Cafe'de gerçekleşecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Necip Çağhan Özdemir'in kendi inançları çerçevesinde büyük günahlar işlemiş bireylerin nerelere, kimlere ve hangi kavramlara sığınmak zorunda kaldıklarını incelemek adına yaptığını söylediği filmi "Bembeyaz" 19. 15'te, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun İstanbul'un da kahramanlarından birine dönüştüğü kırık bir aşkın hikayesini anlatan filmleri "Birlikte Öleceğiz" 21. 45'te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında Antalya izleyicisi ile buluşacak. "Bembeyaz" filmi 19. 30'da, "Birlikte Öleceğiz" filmi ise 22. 00'da AKM Aspendos salonunda da gösterilecek.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Clio Barnard'ın yazıp yönettiği, müzikle sarmalanmış ve mizah dolu etkileyici bir çağdaş aşk hikayesini anlattığı filmi "Ali ve Ava/ Ali & Ava" 19. 15'te, Fred Baillif'in Berlin Film Festivali'nde gençlik ödülünün sahibi olan, gençleri koruma amacıyla inşa edilen sistemin sorunlarını açık yüreklilikle gözler önüne serdiği filmi "Aile/ The Fam" 21: 45'te Türkiye'de ilk kez Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında gösterilecek. "Aile/ The Fam" filminin gösterimi sonrasında yönetmen Fred Baillif katılımıyla söyleşi yapılacak.

Esra Yıldız'ın yönettiği 12 Mart 1971 askeri darbesi sonrası Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan ve 12 Eylül sonrasında Türkiye vatandaşlığından çıkarılan gazeteciler Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul Özgüden'in hikayesi "Vatansız" 19. 15'te, Volkan Üce'nin kapitalist dünyada ayakta kalmaya çalışan iki genç adamın yaşadıkları masumiyet yitimine odaklandığı belgesel film "Her Şey Dahil" 21: 45'te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz izlenebilecek. Belgesel film gösterimleri sonrasında yönetmenlerin katılımıyla Engin Palabıyık moderatörlüğünde söyleşiler gerçekleşecek.

Film Forum'da Ödüller Bu Akşam Sahiplerini Bulacak!

Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde, 4 Ekim'de başlayan ve çevrimiçi gerçekleşen Antalya Film Forum'da ödüller bu akşam sahiplerini bulacak. Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching platformlarında yarışan toplam 26 projenin kazananları saat 19. 00'da düzenlenecek Ödül Töreni'yle sahiplerini bulacak.

Forum+ kapsamında saat 16. 00'da "Ed Guiney ile Soru-Cevap: "Başarılı Bir Dizi Nasıl Yaratılır? " başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. BAFTA ödülü ve Oscar adaylığı bulunan, "The Souvenir: Part II", "Yuva", "Kutsal Geyiğin Ölümü", "The Lobster" ve "Özgürlük Rüzgarı" gibi filmlerin yapımcılarından Ed Guiney; aynı zamanda son dönemin çok konuşulan dizilerinden "Normal People"ın da yapımcısı. Söyleşi bu link üzerinden takip edilebilir.

10 yılı aşkın süredir uluslararası film sektöründe çalışanlara post-prodüksiyon süreçleri ile ilgili eğitimler veren APostLab iş birliğiyle düzenlenecek "Ortak Yapımlarda Post Prodüksiyon Sürecini Yönetmek Atölyesi" ise saat 10. 00'da başlayacak.

Festivalde Yarın Gerçekleşecek Gösterimler! Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Ali Tansu Turhan'ın ilk uzun metraj filmi "Diyalog" 19. 15'te, Tayfun Pirselimoğlu'nun yönetmenliğindeki "Kerr" 21. 45'te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında izleyici ile buluşacak. "Diyalog" filmi 19. 30'da, "Kerr" filmi ise 22. 00'da AKM Aspendos salonunda da gösterimde olacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Levan Koguashvili'nin Tribeca Film Festivali'nden En İyi Film, En İyi Senaryo ve başroldeki Levan Tedaishvili'ne En İyi Oyuncu ödülü kazandıran filmi "4. Sokaktaki Pansiyon/ Brighton 4th" 19. 15'te, Manuel Nieto Zas'ın Cannes Film Festivali'nde Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen filmi "İşçi ve Patron/ The Employer And The Employee" 21: 45'te Türkiye'de ilk kez Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında gösterilecek. "4. Sokaktaki Pansiyon/ Brighton 4th" filminin gösterimi sonrasında yönetmen Levan Koguashvili izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan Didem Şahin'in belgeseli "Acı ve Tatlı" 19. 15'te, Tayfun Belet'in "Unkapanı: Bitmeyen Masal" adlı belgeseli 21. 45'te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında yönetmenlerinin katılımıyla gösterilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

