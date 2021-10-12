Altın Elbiseli Adam olarak anılan Barkın Bayoğlu, vatandaşlar tarafından son dönemde araştırılmaktadır. Vatandaşlar internette en çok "Altın Elbiseli Adam kimdir? Barkın Bayoğlu kimdir? Barkın Bayoğlu kaç yaşında, neden öldü? Barkın Bayoğlu nerelidir?" sorularını araştırmakta. Çektiği videolar ile Motorsiklet ve Motorsiklet ekipmanları hakkında bilgiler veren, Motorsiklet kullanırken koruyucu giysilerin önemini anlatan Bayoğlu ile ilgili detaylar haberimizde.

ALTIN ELBİSELİ ADAM BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?

Bayoğlu, 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk YouTuber ve motosiklet sporcusu olarak adını duyuran Barkın Bayoğlu, İstanbul'da başladığı ilkokula, ailesinin göç etmesi nedeniyle İngiltere'de sürdürdü. Belçika'da siyasal bilimler okuyan sporcu, Türkiye'ye döndüğünde Bilgi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladı.

Motosiklet sürüş videoları ilgi görünce Showmax'te Piston adlı program ile izleyici karşısına çıkmaya başladı. 10 bölümün ardından Skytürk'te Altın Elbiseli Adam programını hazırladı. Bu televizyon programından sonra, 2010 yılında motosiklet ile ilgili "Altın Elbiseli Adam" adında bir YouTube kanalı açtı. Youtube kanalında farklı motosiklet markaları ve modellerini inceledi. Ayrıca motor sporları, ekipmanları ve sürüş teknikleri hakkında bilgiler verdi. Videoları 110 milyondan fazla izlenme almıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ALTIN ELBİSELİ ADAM BARKIN BAYOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Barkın Bayoğlu, 25 Temmuz 2017'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında geçirdiği motorsiklet kazası sonucunda 42 yaşında hayatını kaybetti ve Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Soruştuma sonucunda açıklanan kaza raporuna göre kusurlu olmadığı belirlendi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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