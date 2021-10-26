AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin sebebi ne? Son anketten dikkat çeken sonuç - Haberler
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AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin sebebi ne? Son anketten dikkat çeken sonuç

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

AK Parti'ye bir veya birden fazla seçimde oy verenlere yönelik yapılan MAK Danışmanlık şirketinin anket sonuçları dikkat çekti. Buna göre, AK Parti'ye tekrar oy vermeyeceğini ya da tereddütlü olduğunu ifade eden yüzde 74'lük kesime sorulan "Neden oy vermeyeceksiniz?" sorusuna yüzde 56'lık oranla "Kızdırdılar" cevabı verilirken, yüzde 33'ü ise "Üzdüler" yanıtını verdi.

MAK Danışmanlık şirketi, Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması kapsamında yaptığı anket araştırmalarının sonuçlarını yayınladı.

Araştırmada katılımcılara "Kurulduğundan bugüne herhangi bir ya da birkaç seçimde Ak Parti'ye oy verdiğiniz mi?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 74'ü "Evet" yanıtını verirken, "Hayır" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 26 olarak belirlendi.

AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin sebebi ne? Son anketten dikkat çeken sonuç

AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden yüzde 74 oranındaki katılımcıya bu kez "Önümüzdeki ilk seçimde Ak Parti'ye oy verme davranışınız nasıl olacak?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 56'sı "Kesinlikle oy vermeyeceğim", yüzde 36'sı "Yine oy vereceğim" ve yüzde 8'i ise "Tereddütlüyüm" şıkkını işaretledi.

AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin sebebi ne? Son anketten dikkat çeken sonuç

Bir önceki soruda "Kesinlikle oy vermeyeceğim" ve "Terüddütlüyüm" diyen yüzde 44'lük kesime bu kez "Neden tereddütlüsünüz ya da niçin oy vermek istemiyorsunuz?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 11'i "Küstürdüler", yüzde 49'u "Kızdırdılar", yüzde 33'ü "Üzdüler" , yüzde 7'si ise "Kararsız/Cevap yok" cevabını verdi.

AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin sebebi ne? Son anketten dikkat çeken sonuç

"Kızdırdılar", "Küstürdüler" ve "Üzdüler" yanıtını veren katılımcılara bu kez "Sizi kızdıran, küstüren veya üzen kim?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 11'i "Partili Belediyeler", yüzde 14'ü "İl İlçe Teşkilatları", yüzde 7'si "Milletvekilleri", yüzde 6'sı "Genel Merkez Yöneticileri", yüzde 15'si "Parti Politikaları", yüzde 9'u "Lider", yüzde 21'i "Bir kaçı aynı anda", yüzde 17'si ise "Hepsi" seçeneğini işaretledi.

AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin sebebi ne? Son anketten dikkat çeken sonuç

AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin sebebi ne? Son anketten dikkat çeken sonuç
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Emre İliksiz
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