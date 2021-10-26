AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin sebebi ne? Son anketten dikkat çeken sonuç

MAK Danışmanlık şirketi, Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması kapsamında yaptığı anket araştırmalarının sonuçlarını yayınladı.

Araştırmada katılımcılara "Kurulduğundan bugüne herhangi bir ya da birkaç seçimde Ak Parti'ye oy verdiğiniz mi?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 74'ü "Evet" yanıtını verirken, "Hayır" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 26 olarak belirlendi.

TEKRAR OY VERMEYECEĞİNİ BELİRTENLERİN ORANI YÜZDE 74

AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden yüzde 74 oranındaki katılımcıya bu kez "Önümüzdeki ilk seçimde Ak Parti'ye oy verme davranışınız nasıl olacak?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 56'sı "Kesinlikle oy vermeyeceğim", yüzde 36'sı "Yine oy vereceğim" ve yüzde 8'i ise "Tereddütlüyüm" şıkkını işaretledi.

"NEDEN OY VERMEYECEKSİNİZ" SORUSUNDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Bir önceki soruda "Kesinlikle oy vermeyeceğim" ve "Terüddütlüyüm" diyen yüzde 44'lük kesime bu kez "Neden tereddütlüsünüz ya da niçin oy vermek istemiyorsunuz?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 11'i "Küstürdüler", yüzde 49'u "Kızdırdılar", yüzde 33'ü "Üzdüler" , yüzde 7'si ise "Kararsız/Cevap yok" cevabını verdi.

"SİZİ KIZDIRAN, KÜSTÜREN VEYA ÜZEN KİM?"

"Kızdırdılar", "Küstürdüler" ve "Üzdüler" yanıtını veren katılımcılara bu kez "Sizi kızdıran, küstüren veya üzen kim?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 11'i "Partili Belediyeler", yüzde 14'ü "İl İlçe Teşkilatları", yüzde 7'si "Milletvekilleri", yüzde 6'sı "Genel Merkez Yöneticileri", yüzde 15'si "Parti Politikaları", yüzde 9'u "Lider", yüzde 21'i "Bir kaçı aynı anda", yüzde 17'si ise "Hepsi" seçeneğini işaretledi.

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Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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