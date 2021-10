AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ BİNALİ YILDIRIM BAŞKANIMIZ BİLGİN'İ TEBRİK ETTİ…

SİVAS (Habermetre) - AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyarette bulunmak ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi.

Nuri Demirağ Havaalanı'nda il protokolü tarafından karşılanan Yıldırım, ilk olarak restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Gök Medrese'yi gezerek bilgi aldı.

Ardından Sivas Valiliği ve Belediye Başkanlığımızı ziyaret eden Yıldırım, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin tarafından kapıda karşılandı. Yıldırım'a, 7 yaşındaki Zeynep Vera Çınar çiçek takdim etti.

Ziyaret anısına Belediye şeref defterini imzalayan Yıldırım, yapılan ve devam eden projeler hakkında Başkanımız Bilgin ile görüş alışverişinde bulundu.

İnsan odaklı hizmetlere öncelik verdiklerini belirten Belediye Başkanımız Bilgin; "Yaptığımız hizmetler neticesinde ortak akıl ve istişarenin önemli olduğunu müşahede etmiş bulunuyoruz. Birçok projemizde 2019 yılında ihale sürecine gelmiş olmamıza rağmen, 2020 yılında pandeminin başlamasıyla birlikte önümüzü göremediğimizden dolayı ertelemeye gittik. 2020 yılında devlet millet kaynaşması çerçevesinde vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya, eksikliklerini gidermeye çalıştık. Sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak hizmetler üretmeye özen gösterdik. Şehrimizde genelge kapsamında işyerlerini kapatan tüm esnafımıza üç ayrı fazda toplam 4 bin TL nakdi yardımda bulunduk. Yine öğrencilerimize 4 bin adet tablet bilgisayar ve bir yıllık internet desteği sağladık. Sosyal yardımların kriterlerini genişleterek özellikle gündelik çalışan hemşerilerimizin mağduriyet yaşamamaları için destek olmaya özen gösterdik. Diğer yandan kış aylarında yakacak yardımı adı altında 10 bin kişiye nakdi destekte bulunarak yardımcı olmaya çalıştık. 2021 yılı itibarıyla da sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin yanı sıra hazır olan projelerimizi bir bir hayata geçirerek ihale aşamasına getirdik. Bugün birçok projemizin ihalesini yaptık ve geneli tamamlanmak üzere, bir kısımdaki çalışmalar ise devam ediyor. Şu anda bazı projelerimiz de ihale aşamasında. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaları 2023 yılı seçimlerinden önce, sürece katkı sağlaması açısından bitirecek şekilde planladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda alt geçit ve ulaşım projelerimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. " ifadesini kullandı.

BAŞKANIMIZ BİLGİN, "AMACIMIZ YÜK OLAN DEĞİL, YÜK ALAN BELEDİYECİLİK"

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Şehrimizin ihtiyacı neyse o noktalara önceliğimizi vererek kamu kaynaklarımızı rantabl bir şekilde kullanıyoruz. Bu hizmetleri yürütürken de temel kriterimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısında ortaya koyduğu "hizmet önemli ama yeterli değil" anlayışını özümsedik. Bu minvalde çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizler de hemşerilerimizin ihtiyacı olan büyük bütçeli projeleri hayata geçirirken insanımıza dokunarak, insanımızın gönlünü kazanarak, insanımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Şehrin herhangi bir bölgesinde büyük, devasa bir projeyi hayata geçirmiş olmanıza rağmen eğer ki bir mahallede, bir sokağımızda bir çamur, bir çukur, bir ihtiyaç varsa veyahut da vatandaşımız suya ulaşamıyorsa, sokaklarımız pislik içerisindeyse, diğer tarafa yaptığımız büyük eserin hemşerilerimize eşit hizmet anlayışımıza ters olduğunu düşünüyoruz. Biz şehrin ihtiyacı olan hizmetleri, diğer kısımda da sosyal ve gönül belediyeciliğini yürütmeye özen gösteriyoruz. Bizim temel misyonumuz ve temel hedefimiz 2023 seçimlerine giderken "Yük olan değil, yük alan belediyecilik" anlayışıyla hemşehrilerimizin gönlünü kazanmak ve şehrimize vizyon katacak, umut verecek projeleri uygulamak. Bu noktada kamu kurumlarımızla ortak istişare halinde projeler üretiyor, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Biz hemşerilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yapılan hizmetleri A Kurumu ya da B kurumunun yapmasını önemsemiyoruz. Taşın altına elimizi koyarak, güçlerimizi birleştirerek hizmet etmeyi düstur ediniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siz değerli bakanlarımızın destekleriyle Sivas'a değer katamaya hizmet etmeye devam ediyoruz. " dedi.

YILDIRIM, "SİVAS ANADOLU TOPRAKLARININ ANA TAPUSUDUR"

Çalışmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'i tebrik eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "2019 seçimlerinin ardından bu iki buçuk yıllık seneyi gayet verimli ve faydalı tamamlamış olmanız, Sivas'ımız için Yiğidolarımız için büyük bir kazanç olmuştur. Burada şunu söylemekte fayda var, şehirde devlet idaresi, valisi, belediye başkanı, milletvekilleri ve meclis üyelerimizle beraber halkımızın irade verdiği devlet idaresi uyum içerisinde olduğu zaman başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bunun verdiği güzel sonuçlar halkımıza bir huzur sağlıyor, bir rahatlık ve güven ortamı sağlıyor, memnuniyeti sağlıyor. Dolayısıyla Sivas'ta böyle bir ortamın meydana getirilmesinde herkesin emeği var. Başta milletvekillerimiz, bakanlarımız, valilerimiz, belediye başkanımız, teşkilatımız ve herkese teşekkür ediyorum. Sivas tarihimizin her döneminde önemli bir merkez olmuştur. Sadece cumhuriyetimizin kuruluş planlarının yapıldığı, milli mücadele planlarının yapıldığı bir şehir olmanın ötesinde Selçuklu'da ve daha öncesinde hep önemli bir merkez görevi üstlenmiştir. Bu bakımdan Erzurum'dan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ı karargah seçmesi, burada 108 gün kalması bir tesadüf değildir. Anadolu kurtuluş mücadelesinin bütün detayları Sivas Kongresi'nde tespit edilmiş ve daha sonra Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün riyasetinde yürütülmüştür. Osmanlı'dan sonra bitti, yok oldu denen ulus tekrar bağımsızlığını kazanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Bu bakımdan Sivas, Anadolu topraklarının ana tapusudur. O yüzden de Sivas'a yapılan her türlü yatırım, sadece Sivas ile sınırlı kalmaz. Doğusundan kuzeyine, güneyine batısına tüm illerimize aynı şekilde bire iki yansıyan bir sonuç doğurur. Sivas'a 19 yılda ciddi yatırımlarımız oldu. Yani buna en yakın şahit, bugün Sivas'ın milletvekilleri olan seçim dönemlerinde de bakanlık yapmış olan Mehmet Habip Soluk ve İsmet Yılmaz kardeşimizdir. Çünkü onlarla sadece siyasette değil, siyaset öncesi de bürokrat kimlikleriyle beraber çalışma fırsatı bulduk. Bugün Türkiye'nin değişimini, dönüşümünü, batıdan doğuya, kuzeyden güneye alt yapı ve üst yapısıyla kalkınmasında Habib bey ve İsmet Yılmaz bakanımızın ekibimde yer alması benim için büyük bir mutluluk. Sivas'ta bölünmüş yol yok denecek kadar azdı. 24 km bölünmüş yol vardı ama o da sıcak asfalt olmayan, sadece şehir girişlerinde ilçe geçişlerinde bulunuyordu. Biz bu dönem içerisinde Sivas'a an itibari ile 800 km'nin üzerinde bölünmüş yol yaptık. 40 kata yakın bir farkla vatandaşlarımıza 19 yıl boyunca hizmet ettik. Diğer yandan Sivas'a yaptığımız yatırımlarımıza baktığımız zaman 33 milyar liralık bir yatırım var, bitmiş tamamlanmış yatırımlar. Bu yatırımların sadece 23 milyarı ulaştırma ve alt yapı yatırımlarımız. Helali hoş olsun, Sivas'ımız bunu fazlasıyla hak ediyor. " şeklinde konuştu.

Başkanımız Bilgin ziyaret anısına son Başbakan Yıldırım'a üzerinde Arapça ve Türkçe "Bir dost bir post yeter bana" yazan koyun postu ve üzerinde adı yazılı Sivasspor forması hediye etti.

Oluşturma Tarihi : 22 Ekim, 2021

