Ahmet Ağaoğlu: Şu anda nerede olduğumuz değil, ligi bitireceğimiz yer önemli

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada elde edilen neticenin önemli olduğunu belirterek, "Ancak şu anda nerde olduğumuz ve nereden geldiğiniz o kadar önemli değil. Önemli olan ligi bitireceğimiz yer. Biliyorsunuz burası Türkiye" dedi.

Güzel bir maç olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, "Mart 2019'dan sonra ilk defa bu kadar yoğun bir seyirci desteğiyle oynadığımız bir maç oldu. Taraftarın desteği, enerjisi arkanızda olmadan gerçekten bir şeyler eksik oluyordu. Bugün o desteği tamamıyla arkamızda bulduk. Gol yediğiniz zaman değil, mücadeleyi kaybettiğiniz zaman maçı kaybedersiniz. Puan kaybedersiniz, şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Eğer mücadeleyi, umutları ve inancınızı kaybederseniz, bu Trabzon insanın yapısıyla örtüşmeyen bir davranış şeklidir. Bugün şanssız bir golle geriye düşmemize rağmen, oyuncularımız taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve maçı 1-0'dan 3-1'e getirdik. Tabii ki farklı da olabilirdi. Biz sadece bir maç kazandık. Bu sakın kimseyi yanıltmasın. Bir sonraki maçı kazandığınızda bu galibiyet bir anlam ifade eder. Sadece bir maç kazandık, ligin 4'te 1'ini oynadık. Önümüzde 4'te 3'ü var. Aynı disiplin ve ciddiyetle, rakip kim olursa olsun ona saygı göstererek devam etmeliyiz. Derin bir kadromuz olduğunu söylemiştim. Bugün Hamsik'in yokluğu önemli bir eksiklikti ama onun yerine görev yapabilecek oyunculara da sahibiz. Neticede futbol 11 kişiyle oynanıyor. Daha sonra maça girenler de önemli katkıda bulundular. Ortaya 3-1'lik skor çıktı. Bu sene ilk defa hocamızın müsaadesiyle soyunma odasına girdim. Oyuncularımızın mutluluğu vardı, teşekkür ettik, tebrik ettik" dedi.

Ağaoğlu, maçta sakatlanan Peres ve Nwakaeme'nin durumuyla ilgili olarak da, "Her ikisinde de çekme var. Aradan 1-2 gün geçtikten sonra o ödem azalma olduktan sonra çekilen MR neticesinde durumları belli olur" diye konuştu.