Afyonkarahisar Protokolü, TEKNOFEST'TEN Ödülle Dönen Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar il protokolü, TEKNOFEST'e katılarak AKÜ'yü elektrikli araçlar, roket takımları ve insansız hava araçları kategorilerinde başarı ile temsil ederek ödüllerle dönen takımlarda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

AKÜ Sosyal Tesislerde gerçekleşen kahvaltıya Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kırlıoğlu, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, AS Fuarcılık Genel Koordinatörü Mehmet Abdioğulları ile birlikte fakülte dekanları, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, TEKNOFEST yarışlarına ilk defa 2020 yılında katıldıklarını ifade etti. 2020 yılında 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) takımı, bir elektrikli araç ve roket takımıyla TEKNOFEST'e katıldıklarını söyleyen Rektör Karakaş, TEKNOFEST'e katılım sürecinde desteklerini esirgemeyen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Karakaş, şunları söyledi:

"2020 yılında yarışlara ilk kez katılmamız nedeniyle sadece farkındalık yaratabildik. Öğrencilerimizin yarışlara ilk kez katılmalarına rağmen almış oldukları dereceler iyiydi. Geçen yıl Sayın Valimizin başkanlığında yaptığımız üniversite danışma kurulu toplantısında bu konu resmi gündem maddemizdi. Sayın Valimiz bu konuyu sahiplendi ve ortaya koyduğu güçlü iradeyle öğrencilerimizin desteklenmesine öncü oldu. Belediye Başkanımız da ekiplerimize desteğini hiç esirgemedi. Bu anlamda Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek Beyefendiye de teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Ticaret ve Sanayi Odası, hem geçen yıl hem bu sene ekiplerimize ciddi anlamda maddi ve manevi destekte bulundular. Bu sene müracaat ettiğimizde hiç çekinmeden desteğini bizlere sunan Sandıklı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl Beyefendiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten destekleri kıymetliydi. Ayrıca iş insanlarımız Süleyman Beyefendiye ve Kitap Fuarında takımlarımızın stant açmasına verdiği destek nedeniyle Mehmet Abdioğluları'na teşekkür ediyorum. "

TEKNOFEST'te AKÜ'yü temsil eden ve ödülle dönen ZAFER, K. A. O. S. ve AKUFLYTECH takımlarının başarılarının sevindirici olduğunu ifade eden Karakaş, "TEKNOFEST'te ekiplerimizin bu sene elde etmiş oldukları başarılar bizim sevincimiz oldu. Bu sevinci sizinle paylaşmak istedik, üniversitedeki bu kültürün daha güçlü bir şekilde devamlılığını sağlamak, şehrimizde bir farkındalık yaratmak ve teşekkürümüzü ifade etmek için bu toplantıyı düzenledik. Ben başarıda emeği geçen başta dekanlarımıza, danışman hocalarımıza ve bu işin öznesi olan öğrencilerimize başarılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Karakaş, AKÜ olarak TEKNOFEST'e 3 kategoride katılım sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Birincisi elektrikli araçlar kategorisiydi. İki araçla katıldık. Bu yarışa 257 araçla başlanıldı. 60'ın üzerinde araç piste davet edildi. Bu grubun içerisinde iki aracımızla yer aldık. Aracımızdan biri Gökbörü, piste davet edildi ama yarışa teknik nedenden dolayı katılamadı. Orada bir dayanışma yaptılar. Gökbörünün motorunu AKÜMOBİL'e aktardılar ve güçlendirdiler. AKÜMOBİL, yarış pistinde 257 araç içinde 15. oldu. Yine ikinci kategori İHA kategorisiydi. Bu kategoride 3 takımımız yarıştı. İki takımımız mansiyon ödülü ile döndü. Roket takımımızda maalesef yaşanan bir talihsizlikten dolayı bu sene yarışmalara katılamadı. "

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ise TEKNOFEST yarışmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, desteklerinin devam edeceğini, başarıların da artarak devam etmesini temenni etti.

Afyonkarahisar'ın her yönden iyi noktalara geldiğini söyleyen Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, "Sayın Valimiz önderliğinde, Belediye Başkanımızın katkılarıyla her konuda Afyonkarahisar'ımızdan söz ettiriyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise öğrencilere her türlü desteği vereceklerine dair söz verdiklerini hatırlattı. Zeybek, "Geçtiğimiz yıl belediyemize hocamızla birlikte geldiklerinde her türlü desteği vereceğimizin sözünü vermiştik. Bu sene de iyi ki yardımcı olmuşuz diyoruz. İyi bir başarı yakaladınız, bundan sonra da belediye olarak emrinizdeyiz. Her daim yardıma hazırız. Yeter ki ülkemizin teknolojik açıdan nereden nereye geldiğini görelim. 74 Kıbrıs Barış Harekatını hatırlıyoruz. Dostumuz olan Almanya, paraşüt bezini dahi Türkiye'ye vermemiştir. Silah satıver diyoruz, silahları teröre karşı kullanmayacaksın diye talimat veriyorlardı. Nereden nereye geldiğimizi gördükçe o kadar şükrediyoruz ki. Tabi genç beyinlerin neler yapabileceğini dünyaya gösterdiniz, sizler de bu adımları atıyorsunuz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Her türlü desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST başarıları güven de getirdi"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise TEKNOFEST'teki başarılarından dolayı öğrencilerin Afyonkarahisar'a sadece başarı değil aynı zamanda güven getirdiğini belirtti. Çiçek, "Moral ve motivasyon getirdiniz. Bunu çok önemsiyorum. Afyonkarahisar kırsalı fazla olan bir il; hala gençlerimizin içinde 'biz tarım ve hayvancılık yaparız, sadece fabrikalarda çalışırız, sadece üniversitede okur babamızın işinde çalışırız' diyen çok arkadaşımız var. Sizlerin bu başarısı, il valisi olarak benim elimi çok güçlendirdi. Belediye Başkanımızın, Rektörümüzün elini çok güçlendirdi. Gerçekten bize çok şey verdiniz. Uçak uçtuğunda gördüm muhteşemdi. Muhteşem bir şey yapılmış. Uçağı sürdüm. Frig Vega aracını sürdüm. Bunları sizin yapıyor olmanız, yarışma da görücüye çıkarmanız muhteşemdi. Sizlerden ricam, üniversite bitip memleketlerinize döndüğünüzde hayat meşgalesi içinde kaybolmayın ve bu mucit ruhunuzu devam ettirin" dedi.

Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kırlıoğlu ise başlamanın bitirmenin yarısı olduğunu belirterek, öğrencilere ihtisas alanlarında bol bol staj yapması gerektiğini vurguladı.

Kahvaltının ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜMOBİL takımının tasarladığı ve ürettiği "FRİG VEGA" elektrikli aracı ile yolculuk yaptı.

