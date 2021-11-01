AASSM kış sezonuna merhaba diyor!

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin Kasım ayı programı açıklandı. Barok Müzik Günleri ile başlayan etkinlik dizisi kapsamında Müjdat Gezen belgeseli, Atatürk'ü anma konseri ve Ahmet Kaya'yı anma etkinliği de var.

Dünyanın sayılı sanat merkezleri arasında yer alan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Kasım ayında sezona merhaba diyor. Birçok konser ve sergiyi İzmirli sanatseverlerle buluşturacak merkezde ilk etkinlik Barok Müzik Günleri ile 1 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Pandemi kuralları gereği salona HES kodu uygulamasında çift doz aşı olduğu bilgisi bulunanlar veya PCR negatif test raporunu gösterenler girebilecek.

Barok Müzik Günleri

Barok Müzik Günleri ile AASSM'de Kasım ayında Barok rüzgarı esecek. Barok Müzik Günleri, 1 Kasım Pazartesi günü 20. 00?de AASSM Büyük Salon?da "İzmir Barok" konseriyle açılacak. Alman Konsolosluğu işbirliğiyle yapılacak konsere Alman Countertenor Kai Wessel, soprano Linet Şaul solist olarak katılacak. Konser Barok dönem enstrümanlarıyla icra edilecek.

Barok Müzik Günleri?nin ikinci etkinliği; "Barok Sesler" konseri ise 13 Kasım Cumartesi günü 20. 00'de AASSM Küçük Salon'da olacak. 14 Kasım Pazar günü Barok Müzik Günleri serisinin üçüncü konseri Büyük Salon?da 20. 00'de yapılacak; Barok viyolonselde İzzet Nazlıaka ve klavsende Burak Basmacıoğlu sahne alacak. Dördüncü konser 15 Kasım Pazartesi günü 20. 00'de Büyük Salon'da olacak. Sabrina Cortese, Gabriele Pro, Domenico Scicchitano, Lucia Adelaide Di Nicola, Juan Jose Francione ve Andrea de Carlo'dan oluşan Ensemble Mare Nostrum konseri izleyenlerle buluşacak. Barok Müzik Günleri'nin kapanışı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde klasik müzik sanatçılarına destek vermek için kurduğu El Ele Müzik Senfoni Orkestrası ile olacak. Konser, 21 Kasım Pazar günü 20. 00'de Büyük Salon'da yapılacak. Ücretsiz konserlerin QR kodlu davetiyeleri www. kultursanat. izmir. bel. tr adresinden sunuluyor.

Müjdat Gezen belgeseli

Sanat yaşamının 61. yılını dolduran Müjdat Gezen'in hayatını anlatan belgeselin Türkiye prömiyeri İzmir'de yapılacak. Belgesel 3 Kasım Çarşamba akşamı 20. 00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde olacak. Belgesel filmin yönetmenliğini ve senaristliğini gazeteci Gökmen Ulu yaptı. Kamerada Hakkı Şahin, kurguda Bulut Bardak, ses ve müzik tasarımında Samet Önder Kök görev aldı. Kök'ün yanı sıra Seçil Aksu bestelerinin de kullanıldığı belgesele usta sanatçının müzisyen kızı Elif Gezen de özel bir bestesiyle katıldı. Meltem Taşkıran, belgesel için özel olarak yaptığı, söz ve müziği kendisine ait şarkıyı seslendirdi. Etkinliğe Müjdat Gezen de ailesiyle katılacak.

Söyleşi, film ve konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında İzmirlileri Türkiye ve dünyadan önemli şair ve yazarlarla bir araya getiriyor. Festival kapsamında 7 Kasım 19. 00?da şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın?ın söyleşisi olacak. Festival, 20. 00?de başlayacak "Kabuğu Kırmak" isimli kısa film gösterimiyle devam ederken, kapanış 21. 00?deki Fide Köksal konseriyle olacak. Festival etkinlikleri ücretsiz yapılacak.

Atatürk?ü anma konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) arasında yapılan protokolle AASSM?de her cuma yapılan İZDSO konserleri, Kasım ayında da devam ediyor. 12 Kasım Cuma günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk?ü anma etkinliği yapılacak. Konseri kemancı, orkestra şefi ve besteci Oğuzhan Balcı yönetecek. Orkestraya kemençesi ile Derya Türkan, kanunu ile Serkan Halili ve vokalde Dilek Türkan eşlik edecek. Sanatseverler konser biletlerini www. biletinial. com adresinden temin edebilecekler.

Ahmet Kaya?yı anma konseri

16 Kasım 20: 00'de aramızdan ayrılan şair, besteci, ses sanatçısı Ahmet Kaya 16 Kasım Salı günü 20. 00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak etkinlik ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde anılacak. Araştırmacı, gazeteci, televizyoncu ve belgesel yapımcısı Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu mini belgesel ile başlayacak gecede Cem Adrian, Hilmi Yarayıcı ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından Ahmet Kaya'nın birbirinden güzel eserleri seslendirilecek.

Anma etkinliğinin QR kodlu davetiyeleri www. kultursanat. izmir. bel. tr adresinden dağıtılacak. Sanatseverler, pandemi önlemleri doğrultusunda belirlenen salon kapasitesi kadar ücretsiz QR kodlu davetiyeleri 1 Kasım Pazartesi günü saat 10. 00'dan itibaren temin edebilecekler.

Sergiler

7 Eylül?de görkemli bir açılış yapan "Back To İzmir" sergisi 7 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. "Orijinal Gazeteler" sergisi 10 Kasım'dan 23 Kasım'a kadar AASSM Giriş Doğu ve Batı Galerilerinde sunulacak. Yunan Konsolosluğu tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi ise 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Ücretsiz sergiler AASSM galerilerinde 08. 30-17. 30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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