9. Boğaziçi Film Festivali'ne sayılı günler

İSTANBUL (Bültenler) - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 Film Yarışacak!

Reis Çelik'in başkanlık edeceği ve Çiğdem Vitrinel, Erdem Tepegöz,Vildan Atasever ve Gökhan Atılmış'dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor", Muhammet Çakıral'ın "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı", Ahmet Toklu'nun, "Pota" ve Aydın Orak'ın "Sabırsızlık Zamanı" isimli filmleri yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Pota" ve "Sabırsızlık Zamanı" Türkiye prömiyerlerini festivalde yaparken "Anadolu Leoparı", "Bağlılık Hasan", "İçimdeki Kahraman", "İki Şafak Arasında", "Kafes", "Koridor", "Lacivert Gece" ve "Okul Tıraşı" filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilecek olan En İyi İlk Film Ödülü için ise "Anadolu Leoparı", "İki Şafak Arasında" ve "Pota" yarışacak.

Ayrıca Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki bir filme verilecek "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü"nü; Yapımcı ve Yönetmenler Cafer Özgül, Seyid Çolak ve Yiğit Nalçacı ile Film Yönetmenleri Derneği tarafından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin yönetmenlerinden birine verilecek "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen" ödülünü; Yönetmenler Orçun Benli, Hüseyin Karabey ve Atalay Taşdiken'den oluşan jüri belirleyecek.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 Film Yarışacak!

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan jüri karşısına çıkacak Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmleri arasında; Juja Dobrachkous'un "Bebia, My Only Desire", Susana Nobre'nin "Jack's Ride", Isabel Lamberti'nin "Last Days Of Spring", Shujun "Ripples Of Life", Han Shuai'nin "Summer Blur", Kiro Russo'nun "The Great Movement", Ahmet Toklu'nun"Pota", Chema Garcia Ibarra'nın "The Sacred Spirit" Cristina Grosan'ın "Things Worth Weeping For", Hajni Kis'in "Wild Roots" filmleri yer alıyor.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda 10 film yer alıyor.

Eylem Kaftan, Mahdi Fleifel, ve Murat Uğurlu'dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında; Arda Ekşigil'in "Akıntı", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti", Recep Bozgöz'ün "Benden Korkmana Gerek Yok", Belkıs Bayrak'ın "Cemile" Ramin Matin'in "Disonans", Abdullah Şahin'in "Hemnefes", Elif Eda Karagöz'ün "Jülide", Merve Bozcu'nun "Plastik Rüya", Adar Baran Değer'in "Soğuk", Emir Külal Haznevi'nin "Yüksek İrtifa Ya Da Şeylerin Tuhaflığı", Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında; Mehdi Fikri'nin "4AM", Samir Karahoda'nın "Displaced", Luo Runxiao'nın "Hair Tie, Egg and Homework Books", Yuan Yuan'ın "Heading South", Pom Bumsermvicha'nın "Lemongrassgirl", Leonardo Martinelli'nin "Neon Phantom", Linhan Zhang'in "The Last Ferry From Grass Island", Teymur Hajiyev'in "Towards Evening" , Rakan Mayasi'nin "Trumpets In The Sky" ve Andreea Cristina Bortun'ın "When Night Meets Dawn" filmleri yer alıyor

Kısa Belgesel Yarışma Filmleri

Armin Hadzic, Diana Ashimova ve Ensar Altay' dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Kısa Belgesel Yarışma filmleri arasında; Enis Manaz'ın "Abella'nın Yolculuğu", Seyithan Kartal'ın "Çamur", Mehmet Emre Gül'ün "Geride Kalan", Mehmet Köprü'nün "Goca Yörüğün Tohumları", Yunus Tuncer ile Nesli Özalp Tuncer'in "Hıdırellez: Mahalleye Bahar Geldi", Nuray Kayacan Sünbül'ün "İçtima", Zuhal Kaya'nın "Kişi ve Mekan", Mehmet Akif Güler'in "Son Fotoğraf", Uluslararası Kısa Belgesel Yarışma filmleri arasında; Ben Donateo'nın "Burnt. Land of Fire", Anna Artemyeva'nın "Don't Hesitate to Come For a Visit, Mom", José Magro'nın "My Dream", Dorota Migas-Mazur'un "Raisa", Luigjina Shkupa'nın "Sigurimi", Maria Semenova'nın "The City Of Sun", Fariz Ahmedov'ın "The Last One", Gaile Garnelyte'nin "The Robot and The Butterfly" Katarzyna Warzecha'nın"We Have One Heart" ve Katarina Jazbec'in "You Can't Automate Me" filmleri yer alıyor.

Pitching Platformu'nda Bu Yıl 8 Proje Yarışıyor.

Bu yıl Georges Goldenstern, Kamila Morgisz ileFaruk Güven'den oluşan jüri karşısına çıkacak projeler arasında; yönetmen Mehmet Atan, Yunus Emre Özdemir ve yapımcı Ahmet Edebali'nin "Esma'dan Sonra", yönetmen Hikmet Kerem Özcan ve yapımcı Öykü Canlı'nın "Hakkı", yönetmen yapımcı Murat Pay'ın "Hayal Kuşu" yönetmen Mustafa Kara veyapımcı: Olena Yershova Yıldız, Mustafa Kara'nın "Mevsimlerin Ardından", yönetmen Doğuş Algün ve yapımcı Burak Kaplan'ın "Ölü Mevsim", yönetmen Eyüp Boz veyapımcı İffet Eren Danışman Boz'un "Orhan Usta", yönetmen yapımcı Halit Eke'nin"Paryalar için Bel Kanto" ile yönetmen Kerem Kuşçu ve yapımcı Nermin Aytekin'in "Yaz Işığı" yer alıyor.

Work in Progress Platformu'nda Bu Yıl 6 Proje Yarışıyor.

Work in Progress Platformu'nda Elma Tataragic, Aiste Racaityte ve Serdar Can'dan oluşan jüri karşısına çıkacak projeler arasında; yönetmen Orkun Göntem ve yapımcıTanay Abbasoğlu'nun "Arka Beşli", yönetmen Orçun Köksal ve yapımcılar Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe, Sinan Kesova'nın "Bars", yönetmen Bekir Bülbül ve yapımcı Halil Kardaş'ın "Bir Tutam Karanfil" yönetmen Ceren Şahan ve yapımcı Dilek İris'in "İç Bahçe", yönetmen Ümran Safter ve yapımcı Suraj Sharma'nın "Kabahat" ile yönetmen Emre Konuk ve yapımcı Uğur Veli'nin "Tahta Kılıç" yer alıyor.

First Cut Lab'a 2 Proje Seçildi

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi First Cut Lab'ın Bosphorus Film Lab bünyesinde yer alacak projeler arasında; yönetmen Maryna Er Gorbach ve yapımcı Mehmet Bahadır Er, Sviatoslav Bulakovskyi'nin

"Klondike" ile yönetmen Mesut Keklik ve yapımcı Burak Yavuz'un "Bölge" yer alıyor.

First Cut Lab'ın direktörü Matthieu Darras'ın öncülüğünde belirlenen ekipte; First Cut Lab'ın Kurgu Danışmanı Benjamin Mirguet, Cairo Film Connection Yöneticisi Chadi Zeneddine, yapımcı Marija Razgute ile First Cut Plus Yöneticisi Ilaria Gomarasca yer alıyor.

Danis Tanovic ve Carlos Reygadas İstanbul'a Geliyor

Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin bu yılki onur konukları Bosnalı yönetmen Danis Tanovic ve Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas.

Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic 24 Ekim Pazar günü masterclass etkinliği ile sinemaseverlerle buluşacak. Atlas 1948 sinemasında saat 14:00'de başlayacak olan etkinlikte usta yönetmen hem sinemaseverlerle bir araya gelecek hem de 2001'den bu yana filmografisine eklediği filmler ile edindiği bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Carlos Reygadasise 29 Ekim Cuma günü düzenlenecek masterclass ile sinemaseverlerle buluşacak. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek olan etkinlik saat 18:30'da başlayacak.

Danis Tanovic ve Carlos Reygadas'ın masterclass etkinliklerine katılım için başvurular www.bogazicifilmfestivali.com adresindeki kayıt formu doldurularak gerçekleştirilebilir.

Bosphorus Film Lab Etkinlikleriyle Heyecan Uyandırıyor

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, etkinlikleriyle endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla buluşturacak. Yerli ve yabancı konukların İstanbul'da buluşup etkin bir paylaşım alanının yaratılacağı Bosphorus Film Lab'da dolu dolu bir festival geçirmelerini sağlayacak.

24-29 Ekim tarihleri arasında yerli ve yabancı konukların İstanbul'da bir araya geleceği etkinliklerde sektöre dair önemli konular ele alınacak.

Bosphorus Film Lab Talks kapsamında 25 Ekim Pazartesi günü "Kar ve Ayı" filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat'ın katılımıyla "İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek.Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda saat 15:30'da başlayacak olan etkinlikte yönetmen Selcen Ergun ile filmin yapımcısı Nefes Polat ilk filmin yapım sürecini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

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