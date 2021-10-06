6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!
6 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 6 Ekim Çarşamba 2021 İZSU su kesintileri
KARABAĞLAR, İZMİR (Haberler.com) - İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
BEYDAĞ
Mahalle: ATATÜRK
Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 15:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
ÇEŞME
Mahalle: GERMİYAN
Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması
ÇİĞLİ
Mahalle: GÜZELTEPE, YAKAKENT, ŞİRİNTEPE
Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
GAZİEMİR
Mahalle: IRMAK
Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
GÜZELBAHÇE
Mahalle: YELKİ Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
KARABAĞLAR
Mahalle: ADNAN SÜVARİ, MALİYECİLER, METİN OKTAY, ESENYALI, BASIN SİTESİ, VATAN
Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması
KARABAĞLAR
Mahalle: SELVİLİ, GÜNALTAY, BARIŞ, KİBAR, SARIYER
Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 10:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
KEMALPAŞA
Mahalle: AŞAĞIKIZILCA
Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 12:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması
KEMALPAŞA
Mahalle: ÖRNEKKÖY
Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 14:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Bağlantı Çalışması
KİRAZ
Mahalle: SIRIMLI
Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Diğer