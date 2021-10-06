6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

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6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

6 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 6 Ekim Çarşamba 2021 İZSU su kesintileri

KARABAĞLAR, İZMİR (Haberler.com) - İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

BEYDAĞ

Mahalle: ATATÜRK

Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 15:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

ÇEŞME

Mahalle: GERMİYAN

Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması

ÇİĞLİ

Mahalle: GÜZELTEPE, YAKAKENT, ŞİRİNTEPE

Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

GAZİEMİR

Mahalle: IRMAK

Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

GÜZELBAHÇE

Mahalle: YELKİ Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

KARABAĞLAR

Mahalle: ADNAN SÜVARİ, MALİYECİLER, METİN OKTAY, ESENYALI, BASIN SİTESİ, VATAN

Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması

KARABAĞLAR

Mahalle: SELVİLİ, GÜNALTAY, BARIŞ, KİBAR, SARIYER

Kesinti Süresi: 06.10.2021 saat 10:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

KEMALPAŞA

Mahalle: AŞAĞIKIZILCA

Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 12:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması

KEMALPAŞA

Mahalle: ÖRNEKKÖY

Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 14:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Bağlantı Çalışması

KİRAZ

Mahalle: SIRIMLI

Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Diğer

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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