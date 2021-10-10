58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

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Vali Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte bu yıl 58'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek Umutla Yeşerecek' sloganıyla gerçekleştirilen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül törenine Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve protokol üyeleri katıldı.

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde, "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü"nü Anadolu Leoparı filmi yönetmeni Emre Kayiş'e takdim eden Vali Yazıcı; "Kültürün, sanatın ve sinemanın kalbinin attığı Antalya'mızda ödül alan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. " dedi.

En İyi Kadın Oyuncu Nihal Yalçın, En İyi Erkek Oyuncu Tarhan Karagöz

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

En İyi Film Okul Tıraşı

En İyi Senaryo Ödülü "Okul Tıraşı" filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet'e, En İyi Yönetmen "Kerr" filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi.

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ödülleri

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda, Övgüye Değer Ödülü'nü "Rewşen" filmiyle Musab Tekin aldı.

Festivalde Kısa Film Jüri Özel Ödülü, "İkinci Gece" filmiyle Ali Tansu Turhan'a, En İyi Kısa Film Ödülü, "Siz Biraz Uzak Kaldınız" filmiyle yönetmen Elif Refiğ'e verildi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda, Övgüye Değer Ödülü "Acı ve Tatlı" filmiyle Didem Şahin'in, Belgesel Film Jüri Özel Ödülü de "Bekleyiş" filmiyle Aslı Akdağ'ın oldu. En İyi Belgesel Film Ödülü ise "Her Şey Dahil" filmiyle Volkan Üce'ye gitti.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise En İyi Uluslararası Film Ödülü, "Libertad" filmiyle Clara Roquet'e, En İyi Yönetmen Ödülü "Aurora" filmiyle Paz Fabrega'ya, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Aile" filmiyle Claudia Grob'a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de "Titanik'i Seyretmek İstemeyen Kör Adam" filmiyle Petri Poikolainen'e verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü "İki Şafak Arasında" filmindeki rolüyle Nezaket Erden ile "Kafes" filmindeki rolüyle Özay Fect paylaştı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ise "İki Şafak Arasında" filmindeki rolüyle Erdem Şenocak'ın oldu.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü "Anadolu Leoparı" filmiyle Billur Turan'a, En İyi Kurgu Ödülü "Okul Traşı" filmiyle Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgin'e verildi.

En İyi Müzik Ödülü'ne "Kerr" filmindeki müzikleriyle Nikos Kypourgos, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'ne "Bağlılık Hasan" filmiyle Özgür Eken layık görüldü.

Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve sinema oyuncusu Cahide Sonku Ödülü'nü Ezgi Baltaş ve Feride Çiçekoğlu paylaştı.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, "Anadolu Leoparı" filmiyle Emre Kayiş'in, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de "İki Şafak Arasında" filmi ile Selman Nacar'ın oldu.

SİYAD En İyi Film Ödülü'nü, Necip Çağhan Özdemir "Bembeyaz" filmiyle, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü'nü de Tayfun Pirselimoğlu, "Kerr" filmiyle aldı. 58 inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri 01 58 inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri 02 58 inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri 03 58 inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri 04 58 inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri 05 58 inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri 06 58 inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri 07

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