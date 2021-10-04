58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "İki Şafak Arasında" filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde, dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Selman Nacar, oyuncuları Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Cihat Süvarioğlu ve Diloy Gülün Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında bulunan Balerin Cafe'de izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Genç yönetmen Nacar, filmin dünya prömiyerini İspanya'da San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde yaptığını belirterek, Türkiye'de ilk gösterimi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Nacar, filmin senaryosunu önce karakterlerin hikayesini yazarak başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aslında seyircinin 24 saatlik süre zarfındaki hikayeye tanık olmalarını istedim. O yüzden de senaryonun ritmi, her sahnenin ritmi, senaryo aşamasından itibaren böyle. Çünkü uzun planlar çektiğimiz zaman seyirci gittikçe sahneye daha tanık olmaya başlıyor ve zamanı daha iyi daha yoğun hissediyor diye düşünüyorum."

Başrol oyuncularından Mücahit Koçak, canlandırdığı "Kadir" karakterinin kendisine kıyasla daha güçlü olduğuna vurgu yaparak, "Benden uzak bir karakteri oynamak önce tabii ki biraz endişelendirdi ama çok uzun saatler oturup konuştuk. 'Neden böyle davranıyor?' gibi sorulara empati yapıp da cevabını bulmak keyifliydi. Yani 24 saat içinde olabilen şeyler çekilirken sahnelerin sırası karışık olursa diye endişelendim ama genel olarak kronolojik çektik. Bu da işimizi kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nezaket Erden de farklı karakterleri çalışırken insan bedeninde de bazı değişiklikler olabildiğine dikkati çekerek, normal hayatta görmezden gelinen ancak bazı olayların ardından kararına mecbur kalınan bir karakteri canlandırdığını söyledi.

Oyuncu Cihat Süvarioğlu ise oyuncular için küçük rolleri seçmenin zor olabileceğini vurgulayarak, "Ben başta 'bu rolü başka biri mi oynasa' diye düşündüm. Sonra izlediğimde öyle olmadığını fark ettim." şeklinde konuştu.

Film hakkında

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan "İki Şafak Arasında" filminin konusu ise şöyle:

Sevdiği kızı istemeyi planlayan Kadir, babasının çalıştığı fabrikada iş kazası sonucu ölen işçinin ailesine haberi verme görevini üstlenir. İşçinin ailesine haber vermeyi hazırlanırken hayatını üstüne kurduğu bütün değerlerin sarsıldığını hisseder. Kadir evlenmek istediği kızın ailesiyle tanışmaya gittiğinde zihninde hala yaşadığı olaylar vardır. Hayatının eskisi gibi devam edemeyeceğini anlayan Kadir, "İki Şafak Arasında" yaşadıkları duygu çatışmaları ve çelişkilerle baş etmeye çalışıyor.