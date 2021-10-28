29 Ekim İETT bedava mı? İstanbul, Ankara İzmir toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

ANKARA (Haberler.com) - 29 Ekim İett bedava mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Peki, 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler bedava mı, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara İzmir toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İşte detaylar haberimizde...

29 EKİM İETT BEDAVA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

29 EKİM OTOBÜSLER BEDAVA MI 2021, İETT ÜCRETSİZ Mİ?

Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

ANKARA VE İZMİR'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da da 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 06.00'dan 23.59'a kadar toplu taşıma ücretsiz olacak. İzmir'de ise toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar 1 kuruş ödeyecek.

29 EKİM'İN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu yıl olarak 29 Ekim her yıl coşkuyla kutlanır. Osmanlı Devleti zamanında bütün yetki padişahtaydı. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladı ve 4 yıl sürdü. İttifak devletlerinin savaşta yenilmesiyle Osmanlı Devleti de yenik sayıldı ve ülkeyi İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar paylaştı.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a giden Mustafa Kemal Atatürk, kongreler düzenledi. 23 Nisan 1920'de Atatürk, başkan seçildi ve Kurtuluş Savaşı başladı. Ordumuz İnönü Savaşlarını, Sakarya Meydan Mu haberesini, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız devletler ve Yunanlılarla 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı ve böylece bağımsızlığımı dünya devletleri tarafından kabul gördü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1924 yılından itibaren şenliklerle kutlanırken 1925 yılından itibaren de bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

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