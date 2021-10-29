29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Besni'de coşkuyla kutlandı

ADIYAMAN (İHA) - Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. Yıldönümü kutlamaları, Adıyaman'ın Besni ilçende düzenlenen tören ile kutlandı.

İlçe stadyumunda gerçekleştirilen kutlamalar öncesinde Kaymakam Nazlı Demir'in makamında bayramlaşma ile kutlamalar başladı. Daha sonra ilçe stadyumunda düzenlenen törene, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, öğretmenlerin, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "Bundan 98 yıl önce 29 Ekim 1923 tarihinde 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını, geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir' denilerek Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yedi düvele karşı verilen Kurtuluş Mücadelesinin ardından kurulan Yeni Türk Devleti Cumhuriyet ile taçlandırılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki Büyük Türk Milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi Cumhuriyettir. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan ve Cumhuriyetle taçlanan devletimiz kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş, kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, pek çok millete örnek teşkil etmiş, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir devlet haline gelmiştir.

Ulaşmamız gereken pek çok hedef, yapmamız gereken nice büyük işler vardır. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi sürekli çalışmamızı, üretmemizi; pek çok kirli oyuna, haine, düşmana karşı gözümüzü dört açarak vatanımıza ve milletimize sahip çıkmamızı gerektirmektedir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ile savunmadan enerjiye, tarımdan sanayiye pek çok alanda önemli atılımlar yapılmış, söz sahibi haline gelinmiştir. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız güçle 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiyemizi büyütmek hedefine kenetlenmiş, önüne çıkan engelleri bir bir yıkmış, kurulan oyunları bozmuş, iradesine el koymaya çalışanlara hadlerini bildirmiştir. Cumhuriyetimizin 100. Yılına doğru ilerlerken Güçlü Türkiye yolunda bugün daha fazla azimli ve kararlıyız" dedi.

Kaymakam Demir'in konuşmasının ardından öğrenciler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okudu. 'Sokaklar Bizim Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. Öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi, muay thai gösterisi, okçuluk gösterisi, müzik dinletisi ve resmi geçit töreni ile sona erdi. - ADIYAMAN