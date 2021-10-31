29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yıldönümünde Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli törenlerle kutlandı.

29 Ekim günü saat 10: 15' da Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile tebrikleri kabul ettiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik Makamında gerçekleşen tebrik kabulüne, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazilerimiz, ve muhtarlarımız katıldılar.

Tebriklerin kabulünden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Kadeş Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti.

Törene Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Vergi Mahkemesi Başkanı Oğuz Alp Asarlıoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcıları Dr. Hakan Kubalı, Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, siyasi parti il başkanları ve temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazilerimiz, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Saygı duruşu ve bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi törende yaptığı konuşmada;

"Sayın milletvekilimiz, Sayın Garnizon Komutanımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız, Sayın Rektörümüz, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili muhtarlarımız ve sevgili öğrenciler, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü idrak ediyoruz. Aziz milletimize ve Çorumlulara kutlu olsun. Bu vesileyle hepinizi hürmetle-muhabbetle selamlıyorum.

Muhterem davetliler, Mondros ateşkes antlaşması hükümlerine göre Anadolu'yu işgal edip milletimizi esaret altına almak isteyen batılı müstevlilerin planları istiklal mücadelemiz ile tarihin çöp sepetine atılmıştır.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. " diyen Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde binlerce şehit verdiğimiz Sakarya'da, Dumlupınar'da, Gediz'de kazanılan zaferlerle düşmanın 1000 yıllık planlarının gerçekleşmesine geçit verilmemiştir.

Emperyalist bir istila ile tarihin nesnesi haline getirilmek istenen aziz milletimiz, maneviyatından ve kendi asli köklerinden aldığı iman, inanç ve güçle küllerinden yeniden doğmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarih sahnesindeki yerini tekrar almıştır. Tarihimizin doğal seyri içinde Osmanlı Cihan Devleti'nin varisi olan Türkiye Cumhuriyeti, çoğulcu demokratik yapısı ile bütün vatandaşlarını barış içinde bir arada yaşatma ideali ile; Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Bayrak hedefi ile istikbale emin ve kararlı adımlarla yürümeye Allah'ın izniyle devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafyadır. Büyük devletlerin sıkıntı ve problemleri de bir o kadar büyüktür. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarında şimdiye kadar kaç devlet kurulmuş, kaç medeniyet tarihe karışmıştır. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Tarihin akışı içinde zaman zaman buhranlı dönemler olsa da, gelişerek güçlenen devletimiz, bugün yine dünyanın itibarlı ve güçlü devletlerinden biridir. Allah devletimizi ebed-müddet eylesin, ilelebet payidar kılsın diye hem çok çalışmalı, hem de niyazda bulunmalıyız.

Millet-devlet bütünlüğü ile mutlu ve müreffeh, milli ve manevi değerlerine bağlı insanların hep birlikte, barış içende yaşadığı ülkemizde, her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Gözünü Türkiye'ye dikmiş, ümidini memleketimize bağlamış mazlumların duası ile bugün, bizi biz yapan değerlerimizi daha da yüceltmeli, istiklal mücadelesinde olduğu gibi tek yürek, tek ses olmalıyız. Çanakkale'yi geçilmez kılan, Sarıkamış'ta geri dönmeyi düşünmeyen asil ruh, bugün hala diridir; Ülkemizi ve milletimizi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmanın davasını halen gütmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yılını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, cumhuriyetin kuruluşunda büyük fedakarlıklar gösteren, emeğini esirgemeyen devlet ve siyaset adamlarımızı minnetle anıyorum. Bu vatan için canını-kanını sebil eyleyen tüm şühedaya Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler temenni ediyor, hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Sayın Valimiz 'in konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve folklor gösterisi sergilendi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları okulların, askeri birliklerin, polis teşkilatının ve ilimizde faaliyet gösteren çeşitli kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

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