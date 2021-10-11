11 Ekim Pazartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
11 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 11 Ekim Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 11 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 11 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 11 Ekim Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Kırmızı Oda
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:30 Kanunsuz Topraklar
05:15 Kefaret
06:00 Son Yaz
06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yalancı
02:45 İçimizden Biri
04:45 Yeni Gelin
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
06:50 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23:30 Yargı
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Ece Üner İle Susma
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:20 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
05:45 Tek Yürek
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Kalk Gidelim
13:00 Bizim Köyün Kızları
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
21:45 2022 Dünya Kupası Letonya-Türkiye
23:45 Teşkilat
02:35 Bizim Köyün Kızları
04:40 Seksenler
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı