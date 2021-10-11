11 Ekim Pazartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 11 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 11 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 11 Ekim Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR? 11 EKİM YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Kırmızı Oda

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:30 Kanunsuz Topraklar

05:15 Kefaret

06:00 Son Yaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yalancı

02:45 İçimizden Biri

04:45 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23:30 Yargı

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Ece Üner İle Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

22:20 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Tek Yürek

09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Kalk Gidelim

13:00 Bizim Köyün Kızları

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

21:45 2022 Dünya Kupası Letonya-Türkiye

23:45 Teşkilat

02:35 Bizim Köyün Kızları

04:40 Seksenler

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

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