10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez
ABD Ankara Büyükelçiliği, 10 ülkenin büyükelçilikleri olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu. Bu çağrı sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" tepkisini gösterdi.
ABD Ankara Büyükelçiliği, yazılı olarak yaptığı ve sosyal medyadan da yayımladığı açıklamasında dört yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulundu.
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."
10 ülkenin çağrısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" ifadelerine yer verdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise açıklamayla ilgili "Türkiye'de 'devam eden dava' hakkında TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz." dedi.