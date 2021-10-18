10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez

ABD Ankara Büyükelçiliği, yazılı olarak yaptığı ve sosyal medyadan da yayımladığı açıklamasında dört yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"HUKUK DEVLETİ VE ŞEFFAFLIK İLKELERİNİ GÖLGELEMEKTEDİR"

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

"DAVA ADİL VE HIZLI BİÇİMDE SONUÇLANDIRILMALI"

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMAYA SERT TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

10 ülkenin çağrısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" dedi.

ADALET BAKANI GÜL: TELKİNDE BULUNMAK HİÇBİR BÜYÜKELÇİNİN HADDİ DEĞİLDİR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: İŞİNİZE BAKIN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise açıklamayla ilgili "Türkiye'de 'devam eden dava' hakkında TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'TEN DE TEPKİ GELDİ: REDDEDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz." dedi.

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