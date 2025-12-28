Haberler

Zonguldak okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Zonguldak'ta okul yok mu (KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Zonguldak'ta etkisini artıran olumsuz hava şartları sonrası eğitimle ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Vatandaşlar, "Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi?" sorusuna yanıt ararken, 29 Aralık Pazartesi günü kent genelinde eğitime ara verilip verilmediği merak konusu oldu.

Kentte fırtına, yoğun yağış ve kar nedeniyle alınan karar doğrultusunda, Zonguldak genelindeki tüm eğitim kurumlarında yarın ders yapılmayacak. Ayrıca planlanan e-sınavlar iptal edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim faaliyetleri için yeni bir karar alındı. Kent genelinde etkisini artırması öngörülen fırtına ve kar yağışı sebebiyle 29 Aralık Pazartesi günü okullarda eğitime ara verileceği açıklandı.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, sabah saatlerinden itibaren şiddetlenmesi beklenen yağmur, fırtına ve kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında yarın ders yapılmayacağı bildirildi.

İşte duyuru:

SINAVLAR DURDURULDU, KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Alınan karar kapsamında özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitim faaliyetleri durduruldu. Ayrıca il genelinde planlanan tüm e-sınavların iptal edildiği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

METEOROLOJİDEN ZONGULDAK İÇİN "SARI" UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için şiddetli kar yağışı beklentisiyle "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Osman DEMİR
