Fransa Milli Takımı'nın kulübesindeki isim, Kocaeli'deki kritik mücadele öncesinde yeniden gündemin merkezine oturdu. "Zidane kimdir, Zinedine Zidane kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, Zinedine Zidane aslen nereli, Fransız mı, Cezayirli mi?" soruları arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında. Efsane futbol adamının hayatına, kariyerine ve ailesinin kökenine dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

ZINEDINE ZIDANE KİMDİR?

Zinedine Yazid Zidane, futbol tarihinin en yetenekli orta sahalarından biri olarak kabul edilen Fransız eski futbolcu ve teknik direktördür. Topla olan zarif ilişkisi, oyun zekası ve büyük maçlardaki belirleyici performanslarıyla tanınan Zidane, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde elde edilebilecek neredeyse tüm kupaları kazandı. Taraftarlar arasında "Zizou" lakabıyla anılıyor.

ZINEDINE ZIDANE KAÇ YAŞINDA?

Zidane, 23 Haziran 1972'de Fransa'nın Marsilya kentinde dünyaya geldi. Buna göre efsane isim 54 yaşında. Çocukluğunu Marsilya'nın göçmen ailelerin yoğun olarak yaşadığı La Castellane mahallesinde geçirdi ve futbola da bu sokaklarda başladı.

ZINEDINE ZIDANE ASLEN NERELİ, FRANSIZ MI, CEZAYİRLİ Mİ?

Zinedine Zidane, Fransa'da doğmuş bir Fransız vatandaşıdır ve futbol kariyeri boyunca Fransa Milli Takımı'nı temsil etmiştir. Ancak ailesinin kökeni Cezayir'e dayanıyor. Babası Smaïl ve annesi Malika, Cezayir'in kuzeyindeki Kabiliye bölgesinden, Bejaia yakınlarındaki Aguemoune köyünden Fransa'ya göç etmiş Kabil (Berberi) kökenli bir ailedir. Kısacası Zidane, Fransız vatandaşı olan ve Cezayirli Kabil kökenlere sahip bir isimdir.

ZINEDINE ZIDANE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Zidane, profesyonel kariyerinde dört kulübün formasını giydi:

Kariyerine 1988 yılında Cannes'da başlayan Zidane, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 1992'de Bordeaux'ya transfer oldu. Bordeaux ile 1996'da UEFA Kupası finali oynayan yıldız futbolcu, aynı yıl İtalyan devi Juventus'a imza attı. Juventus'ta iki Serie A şampiyonluğu yaşayan Zidane, 2001'de o dönemin dünya rekoru olan bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayer Leverkusen'e attığı unutulmaz vole golüyle kupayı getiren Zidane, 2003'te La Liga şampiyonluğu da yaşadı ve futbolu 2006'da bu formayla bıraktı.

FRANSA MİLLİ TAKIMI İLE ZİRVEYE ÇIKTI

Zidane'ın kariyerindeki en parlak sayfalar Fransa Milli Takımı'nda yazıldı. 1998 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya karşı attığı iki golle ülkesine tarihinin ilk Dünya Kupası'nı kazandıran efsane isim, iki yıl sonra EURO 2000'de de Fransa'yı Avrupa şampiyonluğuna taşıdı. Milli formayla 108 maça çıkan Zidane, 31 gol kaydetti. 2006 Dünya Kupası'nda Fransa'yı finale taşıyarak turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Zidane, İtalya ile oynanan finalde Marco Materazzi'ye kafa atarak kırmızı kart görmüş ve bu an futbol tarihinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.

ZIDANE'IN KAZANDIĞI BİREYSEL ÖDÜLLER

Zidane, 1998 yılında Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazandı. Bunun yanı sıra FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü 1998, 2000 ve 2003 yıllarında olmak üzere üç kez aldı. Bu başarılar onu futbol tarihinin en çok ödül alan orta saha oyuncuları arasına soktu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Zidane, Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yaptıktan ve kulübün rezerv takımını çalıştırdıktan sonra 2016'da A takımın teknik direktörlüğüne getirildi. İspanyol ekibiyle 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası ve 2 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Özellikle üst üste üç Şampiyonlar Ligi kupası kazanması, onu modern futbolda bu başarıyı elde eden ilk teknik direktör yaptı.

ZIDANE ŞİMDİ FRANSA'NIN BAŞINDA

Uzun bir aranın ardından yeniden kulübeye dönen Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. Fransa Futbol Federasyonu, 28 Temmuz 2026'da Zidane'ın Didier Deschamps'ın yerine göreve getirildiğini duyurdu ve efsane isimle 4 yıllık sözleşme imzalandı. Zidane, Fransa'nın başındaki ilk resmi maçına UEFA Uluslar Ligi'nde Kocaeli Stadı'nda Türkiye karşısında çıkacak.