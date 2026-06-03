Uzun yıllar süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Livanur Aydın ve Ali Öner yeniden gündemde. Ayrılığın ardından sessiz kalmayı tercih eden taraflardan Livanur Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Açıklamanın ardından kamuoyunda Ali Öner'in özel hayatına ilişkin merak edilen konular yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Zeynep Atılgan Ali Öner olayı nedir, Ali Öner Zeynep Atılgan sevgili mi? Detaylar...

UZUN SÜREN SESSİZLİĞİN ARDINDAN GELEN AÇIKLAMA

Uzun yıllar birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Livanur Aydın ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı. Yaklaşık sekiz yıl süren birlikteliğin ardından nişanlılık sürecini de noktalayan çiftin ayrılığı magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Ayrılık kararının ardından iki taraf da sessiz kalmayı tercih etti. Ancak aradan geçen zamana rağmen ikilinin isimleri sosyal medyada ve çeşitli haberlerde gündeme gelmeye devam etti. Son olarak Livanur Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan sürece ilişkin açıklamada bulundu.

LİVANUR AYDIN'IN PAYLAŞIMINDA YER ALAN AÇIKLAMA

Livanur Aydın paylaşımına kendisine destek veren takipçilerine teşekkür ederek başladı. Uzun süren ilişkilerinin ve nişanlılık döneminin sona ermesinin üzerinden aylar geçtiğini belirten Aydın, bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmediğini ifade etti.

Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. ??

Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında; her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.

İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum.

Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim. ??"

AYRILIK SONRASI SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Yaklaşık sekiz yıl süren ilişkilerini sonlandıran Livanur Aydın ve Ali Öner, ayrılık sonrasında süreç hakkında kapsamlı bir açıklama yapmadı. Buna rağmen sosyal medyada ve çeşitli platformlarda konu gündemde kalmaya devam etti.

Livanur Aydın'ın son paylaşımıyla birlikte ayrılık süreci yeniden gündeme gelirken, kamuoyunda çeşitli sorular da yeniden araştırılmaya başlandı.

ZEYNEP ATILGAN ALİ ÖNER OLAYI NEDİR?

Son dönemde sosyal medya platformlarında Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın isimleri birlikte anılmaya başladı. Ancak konuya ilişkin taraflardan yapılmış resmi ve detaylı bir açıklama bulunmuyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, söz konusu konu sosyal medya paylaşımları ve çeşitli haberlerle gündeme gelirken, taraflar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

ALİ ÖNER ZEYNEP ATILGAN SEVGİLİ Mİ?

Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın sevgili olduklarına ilişkin kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle konuya ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında doğrulanmış bir bilgi yer almıyor. Tarafların ilişki durumuna yönelik resmi bir beyanı bulunmadığı için kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında herhangi bir açıklama yapılmış değil.