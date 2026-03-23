Türkiye'de ekonomi, sosyal politika ve kamu yönetimi alanlarında görev almış önemli isimlerden biri olan Zehra Zümrüt Selçuk, akademik geçmişi ve bürokratik kariyeriyle dikkat çeken bir figürdür. Hem ulusal hem de uluslararası kurumlarda üstlendiği rollerle öne çıkan Selçuk, özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı döneminde geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Peki, Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Eski Bakan Zehra Zümrüt Selçuk kaç yaşında, nereli, babası kim? Detaylar...

ESKİ BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk, 1979 yılında Ordu'da doğmuş bir ekonomist ve siyasetçidir. Eğitim hayatına farklı şehirlerde devam eden Selçuk, akademik başarısıyla erken yaşlarda dikkat çekmiştir. Türkiye'de ve yurt dışında aldığı eğitimlerle ekonomi alanında uzmanlaşmış, ardından kamu ve uluslararası kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenmiştir.

9 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye'nin ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanmış, bu görevini 21 Nisan 2021'e kadar sürdürmüştür. Bakanlık görevi boyunca sosyal politikalar ve çalışma hayatına yönelik çeşitli projelerde yer almıştır.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan Zehra Zümrüt Selçuk, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK NERELİ?

Zehra Zümrüt Selçuk aslen Ordu doğumludur. Ancak eğitim hayatı boyunca İzmir, Siirt ve Giresun gibi farklı şehirlerde bulunmuş, bu durum onun farklı sosyal ve kültürel çevreleri tanımasına olanak sağlamıştır.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK BABASI KİM?

Zehra Zümrüt Selçuk, eski Kültür ve Turizm Bakanı olan Atilla Koç'un kızıdır. Atilla Koç, Türkiye'de siyaset sahnesinde önemli görevlerde bulunmuş bir isimdir.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Bakanlık görevinden ayrılmasının ardından Zehra Zümrüt Selçuk, kariyerine kurumsal ve uluslararası düzeyde devam etmiştir. 5 Mayıs 2021 tarihinde Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Daha sonra, Mart 2023 itibarıyla İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Bu görev, Selçuk'un uluslararası düzeydeki etkisini sürdürdüğünü göstermektedir.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK TRAFİK KAZASI

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Zehra Zümrüt Selçuk ile babası Atilla Koç'un da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yaralanmıştır.

Kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde gerçekleşmiştir. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yaralanan Selçuk ve Koç, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara'daki hastanelere nakledilmiştir. Diğer yaralılar ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmıştır.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmiştir. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatılmıştır.