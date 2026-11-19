Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord of the Rings: The Two Towers), serinin diğer iki filmiyle birlikte Ekim 1999 ile Aralık 2000 arasında Yeni Zelanda'da çekildi. Film, 18 Aralık 2002'de vizyona girdi. Başrollerinde Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom ve Sean Astin'in yer aldığı yapım, Gollum karakterine hayat veren Andy Serkis'in performansıyla da sinema tarihine geçti. Dünya genelinde 900 milyon doları aşan gişe hasılatı elde eden film, iki dalda Oscar ödülü kazandı. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne soruları film her yayınlandığında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmine ilişkin tüm detaylar.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filminin tamamı Yeni Zelanda'da çekildi. Ülkenin dağları, ovaları, gölleri ve volkanik arazileri, Orta Dünya'yı canlandırmak için kullanıldı. Filmin başlıca çekim yerleri şöyle:

Mount Sunday, Canterbury: Rohan'ın başkenti Edoras'ın seti bu tepenin üzerine kuruldu.

Dry Creek Taş Ocağı, Wellington: Filmin en ünlü sahnelerinden Miğfer Dibi (Helm's Deep) savaşı, bu taş ocağında kurulan dev sette çekildi.

Ruapehu Dağı, Tongariro Milli Parkı: Frodo ve Sam'in yolculuğundaki Emyn Muil kayalıkları ve Mordor'un sarp arazileri bu volkanik dağda çekildi.

Kepler Bataklığı, Te Anau: Ölü Bataklıklar sahneleri bu bölgede kameraya alındı.

Twelve Mile Delta, Queenstown: İthilien sahnelerinin bir bölümü burada çekildi.

Mavora Gölleri: Fangorn Ormanı'nın kenarındaki sahneler için kullanıldı.

Stone Street Stüdyoları, Wellington: Filmin iç mekan sahneleri ve stüdyo çekimleri burada yapıldı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yüzüklerin Efendisi serisinin üç filmi aynı anda çekildi. Çekimler 11 Ekim 1999'da başladı ve 22 Aralık 2000'de tamamlandı. Yaklaşık 15 ay süren ana çekimlerin ardından her film için ayrıca ek çekimler yapıldı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule, 18 Aralık 2002'de vizyona girdi. Film, serinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği'nden bir yıl sonra izleyicilerle buluştu.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Elijah Wood: Frodo Baggins

Sean Astin: Samwise Gamgee

Viggo Mortensen: Aragorn

Ian McKellen: Gandalf

Orlando Bloom: Legolas

John Rhys-Davies: Gimli (ayrıca Ağaçsakal'ın sesi)

Andy Serkis: Gollum / Sméagol

Bernard Hill: Kral Théoden

Miranda Otto: Éowyn

Karl Urban: Éomer

David Wenham: Faramir

Brad Dourif: Gríma Solucan Dili

Christopher Lee: Saruman

Dominic Monaghan: Merry

Billy Boyd: Pippin

Liv Tyler: Arwen

Hugo Weaving: Elrond

Cate Blanchett: Galadriel

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE'NİN KONUSU NE?

Film, Yüzük Kardeşliği'nin dağılmasının ardından üç ayrı hikayeyle ilerliyor.

Frodo ve Sam, Tek Yüzük'ü yok etmek için Mordor'a doğru yolculuklarını sürdürüyor. Yolda, yüzüğün eski sahibi Gollum ile karşılaşıyorlar. Frodo, Gollum'u kendilerine Mordor'a giden yolu göstermesi için rehber olarak yanına alıyor. Ancak Gollum'un içindeki ikilik, yolculuğu tehlikeli bir hale getiriyor.

Aragorn, Legolas ve Gimli ise Uruk-hai'ler tarafından kaçırılan Merry ve Pippin'in peşine düşüyor. Bu yolculukta Balrog ile savaştıktan sonra Ak Gandalf olarak geri dönen Gandalf ile yeniden karşılaşıyorlar. Grup, Saruman'ın etkisi altındaki Rohan Kralı Théoden'i kurtararak Rohan halkını Saruman'ın ordusuna karşı savaşa hazırlıyor. Rohan halkı, Miğfer Dibi kalesinde Saruman'ın on binlerce kişilik ordusuna karşı destansı bir savunma veriyor.

Merry ve Pippin ise Fangorn Ormanı'na kaçarak ağaç benzeri dev varlıklar olan Entler'le tanışıyor. Hobbitler, Entler'i Saruman'ın kalesi Isengard'a saldırmaya ikna ediyor.

FİLMİN ADINDAKİ İKİ KULE NE?

Filmin adındaki iki kule, Saruman'ın kalesi Isengard'daki Orthanc ile Sauron'un Mordor'daki kalesi Barad-dûr'u ifade ediyor. İki kötü güç, Orta Dünya'yı ele geçirmek için güçlerini birleştiriyor.

GOLLUM NASIL YARATILDI?

Gollum karakteri, Andy Serkis'in performansı ve hareket yakalama (motion capture) teknolojisiyle hayat buldu. Serkis, sahnelerde diğer oyuncularla birlikte oynadı. Görsel efekt ekibi daha sonra Serkis'in hareketlerini ve mimiklerini dijital karaktere aktardı. Gollum, bilgisayarla oluşturulan karakterler açısından sinema tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE KAÇ OSCAR ALDI?

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule, aralarında En İyi Film'in de bulunduğu altı dalda Oscar'a aday gösterildi. Film, En İyi Görsel Efekt ve En İyi Ses Kurgusu dallarında olmak üzere iki Oscar kazandı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE GİŞESİ

Film, yaklaşık 94 milyon dolarlık bütçeyle çekildi. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule, dünya genelinde 900 milyon doları aşan hasılat elde ederek 2002 yılının en çok hasılat yapan filmi oldu.