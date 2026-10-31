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Yusuf Sait Ünlü kimdir? Şehit Yusuf Sait Ünlü kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Yusuf Sait Ünlü kimdir? Şehit Yusuf Sait Ünlü kaç yaşında, nereli, evli mi?
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haber, memleketi Aydın'ın Çine ilçesi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Peki, Yusuf Sait Ünlü kimdir? Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan acı haber, başta memleketi Aydın'ın Çine ilçesi olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Peki, Şehit Yusuf Sait Ünlü kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, evli miydi? İşte hayatına ve şehadetine ilişkin bilinenler...

ŞEHİT YUSUF SAİT ÜNLÜ KİMDİR?

Yusuf Sait Ünlü, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Piyade Sözleşmeli Er olarak görev yapıyordu. 7'nci Hudut Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli olan Ünlü, 31 Ekim 2026 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere bölgesinde yaşanan hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralandı.

Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

ŞEHİT YUSUF SAİT ÜNLÜ KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün yaşıyla ilgili haber kaynaklarında farklı bilgiler yer aldı. İlk yayımlanan bazı haberlerde 21 yaşında olduğu belirtilirken, Aydın'daki yerel haber kaynakları Ünlü'nün 28 yaşında olduğunu bildirdi.

ŞEHİT YUSUF SAİT ÜNLÜ NERELİ?

Şehit Yusuf Sait Ünlü'nün Aydınlı olduğu öğrenildi. Genç askerin ailesinin Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde yaşadığı bildirildi.

ŞEHİT YUSUF SAİT ÜNLÜ EVLİ MİYDİ, NİŞANLI MIYDI?

Şehit Yusuf Sait Ünlü'nün evli olmadığı, yaklaşık bir yıl önce nişanlandığı öğrenildi. Evlilik hazırlıkları yapan genç askerin, nişanlısıyla hayatını birleştirmek için gün saydığı belirtildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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