Yüksek Askeri Şura kararları listesi SON DAKİKA! YAŞ TSK terfi edenler, emekliliğe sevk edilenler ve görev süresi uzatılanlar kimler?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi. Açıklanan kararlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesinde dikkat çeken değişiklikler yaşanırken, terfi eden personel, görev süresi uzatılan komutanlar ve emekliliğe sevk edilen isimlere ilişkin resmi bilgiler de paylaşıldı. Peki, YAŞ TSK terfi edenler, emekliliğe sevk edilenler ve görev süresi uzatılanlar kimler? Detaylar...

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI LİSTESİ SON DAKİKA!

2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı sonunda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla resmiyet kazandı.

Kararlar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısında önemli düzenlemelere gidildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.

69 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

24 generalin görev süresi 1 yıl uzatıldı.

530 albayın görev süresi 2 yıl uzatıldı.

Alınan kararlarla birlikte halen 328 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 334'e yükseleceği açıklandı.

YAŞ TSK TERFİ EDENLER KİMLER?

Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında üst rütbelere yükselen personel şu şekilde açıklandı:

Orgeneralliğe Terfi Eden

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür

Korgeneralliğe Terfi Edenler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Tümgeneral Burhan Aktaş

Tümgeneral Ertan İnaltekin

Tümgeneral Alparslan Kılınç

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Tümgeneral Kemal Turan

Koramiralliğe Terfi Edenler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral Ramazan Özoğul

Tümamiral Erhan Aydın

Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Şükrü Bilir

Mustafa Büyükköroğlu

İsmail Özcan

Şener Kopal

Ahmet Aşık

Bülent Tanrıverdi

Mehmet Açık

Mustafa Yeter

Coşkun Çelik

Ömer Şahin Selvi

Yüksel Kolcu

İsmail Analı

Hakan Durmazpınar

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik

Tümamiralliğe Terfi Edenler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiral Erhan Akbayrak

Tuğamiral Yücel Darcan

Tuğamiral Eren Günay

Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan

Resmi açıklamaya göre, söz konusu terfiler 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TSK EMEKLİLİĞE SEVK EDİLENLER KİMLER?

2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında emeklilik işlemleri de açıklandı.

Resmi bilgilere göre;

2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren emekliye sevk edildi.

61 general ve amiral ise kadrosuzluk gerekçesiyle 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren emekliye sevk edildi.

Bunun yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Resmi açıklamada, yaş haddi ve kadrosuzluk gerekçeleri dışında herhangi bir emeklilik gerekçesine yer verilmedi.

TSK GÖREV SÜRESİ UZATILANLAR KİMLER?

Yüksek Askerî Şûra kararlarında görev süresi uzatılan personel de açıklandı.

Buna göre;

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

24 generalin görev süresi 1 yıl uzatıldı.

530 albayın görev süresi ise 2 yıl uzatıldı.

Görev süresi uzatma kararlarının da 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirildi.

Açıklanan resmi verilere göre 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında komuta kademesinde görev değişiklikleri yapılırken, terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik işlemlerine ilişkin kararlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Metinde yer alan bilgiler, Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan resmi açıklamalarda belirtilen kararlar esas alınarak derlenmiştir.