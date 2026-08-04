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Mardin'de LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan Dozen Havuzda Boğuldu

Mardin'de LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan Dozen Havuzda Boğuldu
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir halı sahanın ücretli yüzme havuzunda boğulan 13 yaşındaki Orhan Dozen, LGS'de elde ettiği başarıyla Kızıltepe Fen Lisesi'ne yerleşmişti. Dozen, gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, halı sahaya ait yüzme havuzunda boğulan Orhan Dozen (13), son yolculuğuna uğurlandı. Dozen'in Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası fen lisesine yerleştiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Şenyurt yolu üzerindeki halı sahaya ait ücretli yüzme havuzunda meydana geldi. Havuzda hareketsiz duran Orhan Dozen'i fark edenler, çocuğu sudan çıkararak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dozen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Orhan Dozen'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Dozen'in cenazesi, gece geç saatlerde Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dozen'in LGS sonrası aldığı puanla, çok istediği Kızıltepe Fen Lisesi'ne yerleştiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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