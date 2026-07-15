YKS SONUÇLARI 2026: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı? YKS, TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçları 2026 için geri sayım sürüyor. Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi ( Ydt ) oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yürütülen değerlendirme sürecine çevrildi. Peki, Ösym YKS sonuçları açıklandı mı? YKS, TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

ÖSYM YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır. ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı, resmi takvime göre hayırdır.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacaktır.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar;

TYT puanlarını,

AYT puanlarını,

YDT puanlarını,

Yerleştirme puanlarını,

Başarı sıralamalarını,

ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecektir.

ÖSYM tarafından sonuç açıklanmadan önce herhangi bir puan, başarı sıralaması veya resmi sonuç bilgisi paylaşılmayacaktır.

TYT AYT VE YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 resmi sınav takvimine göre;

2026 YKS Sonuç Açıklanma Tarihi:

22 Temmuz 2026 Çarşamba

Bu tarihten itibaren adaylar sınav sonuçlarına erişebilecektir.

Sonuçlar;

TYT,

AYT,

YDT

oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde erişime açılacaktır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların en çok merak ettiği konular arasında sonuçların planlanan tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı yer alıyor.

Geçmiş yıllarda ÖSYM, bazı merkezi sınavların optik okuma ve değerlendirme süreçlerini planlanandan birkaç gün önce tamamlayarak sonuçları erken açıklamıştı. Ancak YKS, milyonlarca adayın katıldığı ve çok aşamalı değerlendirme sürecine sahip kapsamlı bir sınav olması nedeniyle sonuçların, önemli bir aksilik yaşanmaması durumunda en erken 20-21 Temmuz tarihlerinde ya da doğrudan resmi takvimde belirtilen 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmesi beklenmektedir.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversite adayları için tercih süreci başlayacaktır.

ÖSYM tarafından, üniversitelerin güncel;

taban puanları,

başarı sıralamaları,

kontenjan bilgileri,

yer alan 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, sonuçların açıklandığı hafta yayımlanacaktır.

Resmi tercih işlemlerinin ise temmuz ayının son haftasında başlaması ve ağustos ayının ilk günlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Tercih tarihleri ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından ilan edildiğinde adaylar tercih işlemlerini yayımlanacak resmi takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecektir.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL GİRİLİR?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sonuç sorgulama işlemi için izlenecek adımlar şu şekildedir:

ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

Aktif duyurular bölümünde yer alan "2026-YKS Sınav Sonuçları" bağlantısını seçin.

T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM şifrenizi sisteme girin. Dileyen adaylar e-Devlet doğrulama yöntemiyle de giriş yapabilir.

Giriş işleminin ardından TYT, AYT ve YDT puanlarınızı ile başarı sıralamalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Sonuçların açıklandığı ilk saatlerde sistemde yoğunluk yaşanabileceğinden adayların işlemlerini yalnızca ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi ve AİS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir.