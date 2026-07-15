Yks sonuçları için geri sayım devam ederken, milyonlarca aday ve veli Ösym'den gelecek resmi açıklamaya odaklandı. İnternette en çok araştırılan konuların başında ise sonuçların ilan edilen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), yıl başında yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı 2026? Geçen yıl üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklandı? Detaylar...

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sınav sonuçlarının resmi takvimde belirtilen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı, adayların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Ösym, geçmiş yıllarda bazı merkezi sınavların değerlendirme işlemlerini öngörülen takvimden birkaç gün önce tamamlayarak sonuçları planlanandan daha erken erişime açmıştı. Bu nedenle 2026 YKS için de benzer bir beklenti oluşmuş durumda.

Bununla birlikte, YKS sonuçlarının açıklanmasına ilişkin resmi tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde yer alıyor. Kurum tarafından bu tarih dışında herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle adayların yalnızca ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Takvim doğrultusunda TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumun değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sınav sonuçları adayların erişimine açılacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puanlarını ve sınav sonuç bilgilerini, ÖSYM'nin resmi internet adresi ile Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

GEÇEN YIL ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz yıl YKS sonuçları için resmi takvimde 22 Temmuz tarihi ilan edilmişti.

Ancak değerlendirme sürecinin planlanandan önce tamamlanmasının ardından sınav sonuçları 19 Temmuz sabah saat 06.00'da adayların erişimine açılmıştı.

2026 yılı için ise ÖSYM'nin resmi sınav takviminde yer alan açıklama tarihi 22 Temmuz 2026 Çarşamba olarak duyuruldu. Bunun dışında kurum tarafından farklı bir tarih açıklanmadı. Adaylar sonuçlara ilişkin güncel bilgileri yalnızca ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip edebilecek.