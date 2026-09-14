Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı ölümden saniyelerle yaralı kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde teknik servis minibüsünün kontrolden çıkıp kafeye dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında kafede oturan bir kadın saniyelerle ölümden döndü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken ölümün kadını teğet geçtiği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza: Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halindeki Hüseyin B.'nin kullandığı 07 BZH 930 plakalı kamyonet, Doğu Garajına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarındaki kafeye girmesi sonucu meydana geldi. Kazada iş yerinin önünde oturan 2 kişiden Olcay E. adlı kadın isimli müşteri kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Olcay Erdem ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kadın müşterinin ölümden döndüğü anlar, işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Yanındaki başka bir müşteriyle birlikte otururken kontrolden çıkan minibüsün üzerlerine geldiğini gören kadının yerinden fırlayarak kaçmaya çalıştığı anlar kayıt altına alınırken saniyelerle teğet geçen ölüm de görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı