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YKS 23. soru iptal mi, Matematik AYT 23. soru iptal oldu mu?

YKS 23. soru iptal mi, Matematik AYT 23. soru iptal oldu mu?
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YKS 23. soru iptal mi, Matematik AYT 23. soru iptal oldu mu? Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) Matematik oturumundaki 23. soruya ilişkin iptal iddiaları yer alıyor. Sınavın ardından başlayan tartışmalar ve dava süreci sonrası gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrilirken, adaylar sorunun akıbetini merak ediyor.

Yks adaylarının arama motorlarında en çok araştırdığı konular arasında "Yks 23. soru iptal mi, Matematik AYT 23. soru iptal oldu mu?" soruları bulunuyor. AYT Matematik testindeki 23. sorunun cevap anahtarının değiştirilmesiyle başlayan süreç, soru iptali iddialarını da beraberinde getirdi. Peki AYT Matematik 23. soru iptal edildi mi? İşte konuya ilişkin son gelişmeler.

AYT 23. SORU İPTAL EDİLDİ Mİ?

AYT Matematik testinde yer alan 23. sorunun cevap anahtarının değiştirilmesinin ardından konu yargıya taşınmıştı. Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay'ın paylaştığı bilgilere göre, AYT Matematik 23. sorusunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yazdık, çok gündemde tuttuk. İptal edilmesi gerektiğini de ilk gün söyledik. Güzel haber de geldi. AYT 23. soru iptal ediliyor. Hesaplamalarınıza ona göre yapın." ifadelerini kullandı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yks sonuçlarının açıklanması için soru iptalleri ve itiraz süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. İptal edilen Edebiyat sorusuna ilişkin temyiz sürecinin sonuçlanmasının ardından, sınav takvimine göre YKS sonuçlarının yakında günü adayların erişimine açılması planlanıyor.

GÖZLER ÖSYM'DEN GELECEK RESMİ AÇIKLAMADA

AYT Matematik 23. sorusuna ilişkin gelişmeler milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiriyor. Soru iptaline ilişkin nihai değerlendirme ve puan hesaplamalarına dair uygulanacak yöntem konusunda gözler Ösym'nin yapacağı resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Adayların, sınav sonuçları ve soru iptallerine ilişkin yalnızca ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları esas almaları önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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